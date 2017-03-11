Спортивная афиша
п.Раякоски
11 марта – 13.00
В посёлке Раякоски Мурманской области в рамках Праздника Севера состоится традиционная XX Лыжня дружбы стран Баренцева региона - уникальный массовый лыжный пробег по территории трёх государств - России, Финляндии и Норвегии. Организатором и партнером международного пробега выступает ПАО «ТГК-1».
п.Раякоски.
г.Кандалакша
11 марта - 12.00
Юкигассен. Кубок Мурманской области. 3-й этап.
г.Кандалакша, городской стадион.
11 марта - 12.00
Натурбан. Соревнования «Олимпийские надежды».
г.Кандалакша, Крестовая гора.
11 марта - 12.00
Мотокросс. Первенство Мурманской области. 2-й этап.
г.Кандалакша, карьер.
11 марта - 12.00
Чемпионат города Кандалакши.
г.Кандалакша, Дворец спорта.
11 марта - 12.00
Соревнования «Лыжи-молнии». Чемпионат города Кандалакши.
г.Кандалакша, Крестовая гора.
г.Полярные Зори
11 и 12 марта - 11.00
Горнолыжный спорт. 83-й Праздник Севера.
г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».
18 марта – 10.00-13.00
На озере Имандра состоятся соревнования по лову рыбы зимними удочками по программе 17-ой городской Спартакиады трудящихся и личное Первенство города Полярные Зори. К участию в Спартакиаде трудящихся допускается по одной команде от предприятий, учреждений, организаций города в количестве не более 4 человек не зависимо от пола. К личному Первенству города Полярные Зори допускаются все желающие, не моложе
До места проведения соревнований можно будет добраться на бесплатном автобусе. Сбор, регистрация и отъезд участников в 9.00- площадь « Героев –лётчиков».
г.Полярные Зори, Хабозёрская губа оз.Имкандра, район н.п.Африканда.
г.Апатиты
11-12 марта - 10.00
Открытое Первенство города Апатиты по фигурному катанию.
г.Апатиты, ул. Ленина, 34 МАУДО ДЮСШ «Юность», ледовая арена.
11 марта - 11.00
Футбол. Первенство учащихся города Апатиты.
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион «Олимп».
11-12 марта - 11.00
Открытый командный турнир по дзюдо среди юношей 2003-2005 годов рождения в рамках движения «Дети России образованны и здоровы». К участию в соревнованиях допускаются юноши 2003-
г.Апатиты, ул. Ферсмана, 40а. МБУДО ДЮСШ № 1 и СОШ № 5.
11 марта – 3 апреля - 11.00
Мини-футбол. Зимнее Первенство города Апатиты среди образовательных учреждений в рамках движения «Дети России образованны и здоровы». Соревнования будут проводиться среди юношей 2004-2006 и 2007-2009 годов рождения.
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. МАУДО ДЮСШ «Олимп», стадион ДЮСШ «Универсал».
11-26 марта – 18.00
В помещении городского шахматного клуба состоится личный Чемпионат города Апатиты по классическим шахматам среди мужчин и женщин.
г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Городской шахматный клуб.
16 марта – 12.00
VIII открытое личное первенство г.Апатиты по лыжным гонкам «Приз П.А. Лапшина».
г.Апатиты, МАУДО ДЮСШ «Олимп», лыжный стадион ФСК «Атлет».
17-19 марта - 11.00
XXIV открытые детские соревнования по горнолыжному спорту «Весенняя капель».
г.Апатиты, п.Белореченский, гора Воробьиная. МАУДО ДЮСШ «Олимп», горнолыжный стадион ДЮСШ «Олимп».
18-19 марта - 10.00
Чемпионат и Первенство Мурманской области по скалолазанию на искусственном рельефе «Хибинская весна».
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет», Федерация скалолазания Мурманской области.
18 марта - 10.45
В тире начальной школы МБОУ гимназия № 1 пройдёт открытое Первенство города Апатиты по пулевой стрельбе в упражнении ВП-1. К соревнованиям допускаются спортсмены, достигшие возраста 13 лет и своевременно подавшие заявку.
г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. МБОУ гимназия № 1.
18-19 марта - 11.00
XII традиционный открытый турнир по кикбоксингу, посвященный участникам боевых действий в горячих точках.
г.Апатиты, МАУДО ДЮСШ «Олимп», ДС ФСК «Атлет».
18 марта - 14.15
Матчевая встреча гг. Кировск и Апатиты по плаванию «Заполярная весна». г.Апатиты, ул. Ленина, 26. МАУДО ДЮСШ «Юность», плавательный бассейн ФСК «Атлет».
19 марта - 10.45
В тире начальной школы МБОУ гимназия № 1 состоится открытый Чемпионат города Апатиты по пулевой стрельбе в упражнениях ВП-1 и ВП-2. В Чемпионате принимают участие спортсмены, достигшие возраста 14 лет и своевременно подавшие заявку.
г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. МБОУ гимназия № 1.
22-27 марта - 11.00
Мини-футбол. Фестиваль детского футбола «Универсал-2017»
г.Апатиты, ул. Победы, 4. МАУДО ДЮСШ «Олимп», Дворец спорта ФСК «Атлет».
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион ДЮСШ «Олимп».
24-26 марта - 11.00
Открытый турнир по баскетболу.
г.Апатиты, МБУДО ДЮСШ № 1 и СОК «Наука».
24 марта - 18.00
25 марта – 15.30
Товарищеская встреча по хоккею.
г.Апатиты, ул. Ленина, 34 МАУДО ДЮСШ «Юность», крытый каток.
25-26 марта - 11.00
Турнир по боксу «Весенние лучики» для начинающих боксёров.
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 10а. МАУДО ДЮСШ «Олимп», зал бокса ДЮСШ «Олимп» «Боец».
31 марта 4 апреля - 11.00
Приключенческие соревнования по северному многоборью «Эскимосские игры». Федерация туризма города Апатиты.
г.Апатиты, Хибины, район озера Малый Вудьявр.
г.Кировск
11 марта - 11.00
Ски-альпинизм. Чемпионат Мурманской области.
г.Кировск, гора Айкуайвенчорр.
11-12 марта - 12.00
В районе санаторного комплекса «Тирвас», на лыжном стадионе пройдут соревнования по ездовому спорту (собачьи упряжки), в рамках традиционного «Праздника Севера».
г.Кировск, улица Ботанический Сад, 29. Район санаторного комплекса «Тирвас».
14 и 15 марта - 12.00
Горнолыжный спорт. 83-й Праздник Севера.
г.Кировск, горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр».
14 и 15 марта - 12.00
Хибинский фестиваль.
г.Кировск, горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр».
г.Мончегорск
11 и 12 марта - 12.00
Сноукаякинг. Кубок Юма.
г.Мончегорск, гора Нюдуайвенч.
12 марта - 11.00
Лыжные гонки. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Мончегорск, лыжный стадион.
14 и 15 марта - 12.00
Соревнования «Лыжи-молнии».
г.Мончегорск, гора Нюдуайвенч.
г.Оленегорск
12 марта - 10.00
Настольный теннис. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Оленегорск, Дом физкультуры.
12 марта - 11.00
Лыжные гонки. Соревнования «Оленегорский марафон».
г.Оленегорск, лесопарк.
ЗАТО г.Североморск
12 марта – 11.00
Состоится XIII Турнир по Киокусинкай на Кубок Героя РФ, заслуженного военного лётчика РФ генерал-майора Т.А. Апакидзе. В соревнованиях примут участие спортсмены (возрасте с 12- 17 лет) из г.Североморска, г.Мурманска, г.Алакуртти и др. городов Мурманской области, более 70 человек.
ЗАТО г.Североморск, ул. Северная Застава, 1. Базе спортивного комплекса «Олимпийский».
12 марта – 11.00-15.00
На базе отдыха и развлечений «Ангел» ЗАТО г.Североморск продолжится городской массовый проект «Выходные – всей семьей». Проект «Выходные – всей семьей» проводится в воскресные дни.
ЗАТО г.Североморск, 18-й километр шоссе Мурманск- Североморск. Базе отдыха и развлечений «Ангел».
г.Кола
11 и 12 марта - 11.00
Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».
г.Мурманск
11 и 12 марта - 10.00
Массовый конкурс «Лыжня зовёт».
г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».
11 и 12 марта - 11.00
Биатлон. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
12 марта - 10.30
Конькобежный спорт. Кубок города Мурманска.
г.Мурманск, стадион «Строитель».
12 марта - 12.00
Самбо. Турнир памяти Владимира Батурова.
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
12 марта - 18.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск) и - «Горняк» (г.Оленегорск).
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
11 марта - 16.00
Танцевальный спорт. Турнир «Весенние ритмы».
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
11 марта - 17.30
В Ледовом Дворце Мурманска для любителей настоящего хоккея в рамках подготовки игроков к Всероссийскому первенству среди молодёжных команд НМХЛ в сезоне 2017/18, впервые в истории Мурманской области состоится хоккейный матч между действующей командой Молодёжной хоккейной лиги МХК «Атланты» (г.Мытищи) и МХК «Северные Хаски» (г.Мурманск).
МХК «Атланты» сильные соперники, представляют Московскую область в Молодёжной хоккейной лиге.
«Этот матч откроет новые перспективы, положительно повлияет на повышение мастерства и подготовку игроков к Всероссийскому первенству среди молодёжных команд НМХЛ в сезоне 2017/18, - рассказывает Михаил Черковский, генеральный директор ГАУМО «Хоккейный центр Московской области». - Для Мурманской области это крайне важное событие не только в спортивной сфере, но и социальной. Создание профессионального хоккейного клуба «Северные хаски» позволит местным ребятам заниматься хоккеем на совершенно другом уровне. Со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы матч между «Северными хаски» и «Атлантами» был максимально освещен на наших информационных ресурсах».
Вход платный. Билеты на матч в кассах Ледового дворца. В 17.30 начало развлекательной программы, в 18.15 - начало матча.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый Дворец спорта.
12 марта – 12.00
В Мурманске состоится очередной тур спортивного праздника «Родной двор – родной город». Мероприятие пройдет на обновленном стадионе в районе дома № 36 по улице Копытова. В программе мероприятий веселые старты и эстафеты, спортивно-развлекательные аттракционы, показательные выступления спортсменов, артистов, командные и личные конкурсы. В 2017 году в рамках проекта появился новый раздел – «Дворовые игры». Рекордсмены, показавшие лучшие результаты, по итогам спортивного сезона будут награждены призами и дипломами.
г.Мурманск, ул.Копытова, 36. Спортивный стадион.
13 марта - 19.45
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
15 марта - 12.00
Массовый конкурс «Лыжня зовёт».
г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».