Спортивная афиша
г.Полярные Зори
18 марта – 10.00-13.00
На озере Имандра состоятся соревнования по лову рыбы зимними удочками по программе 17-ой городской Спартакиады трудящихся и личное Первенство города Полярные Зори. К участию в Спартакиаде трудящихся допускается по одной команде от предприятий, учреждений, организаций города в количестве не более 4 человек не зависимо от пола. К личному Первенству города Полярные Зори допускаются все желающие, не моложе
До места проведения соревнований можно будет добраться на бесплатном автобусе. Сбор, регистрация и отъезд участников в 9.00- площадь « Героев –лётчиков».
г.Полярные Зори, Хабозёрская губа оз.Имкандра, район н.п.Африканда.
г.Апатиты
14 марта – 3 апреля - 11.00
Мини-футбол. Зимнее Первенство города Апатиты среди образовательных учреждений в рамках движения «Дети России образованны и здоровы». Соревнования будут проводиться среди юношей 2004-2006 и 2007-2009 годов рождения.
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. МАУДО ДЮСШ «Олимп», стадион ДЮСШ «Универсал».
14-26 марта – 18.00
В помещении городского шахматного клуба состоится личный Чемпионат города Апатиты по классическим шахматам среди мужчин и женщин.
г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Городской шахматный клуб.
16 марта – 12.00
VIII открытое личное первенство г.Апатиты по лыжным гонкам «Приз П.А. Лапшина».
г.Апатиты, МАУДО ДЮСШ «Олимп», лыжный стадион ФСК «Атлет».
17-19 марта - 11.00
XXIV открытые детские соревнования по горнолыжному спорту «Весенняя капель».
г.Апатиты, п.Белореченский, гора Воробьиная. МАУДО ДЮСШ «Олимп», горнолыжный стадион ДЮСШ «Олимп».
18-19 марта - 10.00
Чемпионат и Первенство Мурманской области по скалолазанию на искусственном рельефе «Хибинская весна».
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет», Федерация скалолазания Мурманской области.
18 марта - 10.45
В тире начальной школы МБОУ гимназия № 1 пройдёт открытое Первенство города Апатиты по пулевой стрельбе в упражнении ВП-1. К соревнованиям допускаются спортсмены, достигшие возраста 13 лет и своевременно подавшие заявку.
г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. МБОУ гимназия № 1.
18-19 марта - 11.00
XII традиционный открытый турнир по кикбоксингу, посвященный участникам боевых действий в горячих точках.
г.Апатиты, МАУДО ДЮСШ «Олимп», ДС ФСК «Атлет».
18 марта - 14.15
Матчевая встреча гг. Кировск и Апатиты по плаванию «Заполярная весна». г.Апатиты, ул. Ленина, 26. МАУДО ДЮСШ «Юность», плавательный бассейн ФСК «Атлет».
19 марта - 10.45
В тире начальной школы МБОУ гимназия № 1 состоится открытый Чемпионат города Апатиты по пулевой стрельбе в упражнениях ВП-1 и ВП-2. В Чемпионате принимают участие спортсмены, достигшие возраста 14 лет и своевременно подавшие заявку.
г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. МБОУ гимназия № 1.
22-27 марта - 11.00
Мини-футбол. Фестиваль детского футбола «Универсал-2017»
г.Апатиты, ул. Победы, 4. МАУДО ДЮСШ «Олимп», Дворец спорта ФСК «Атлет».
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион ДЮСШ «Олимп».
24-26 марта - 11.00
Открытый турнир по баскетболу.
г.Апатиты, МБУДО ДЮСШ № 1 и СОК «Наука».
24 марта - 18.00
25 марта – 15.30
Товарищеская встреча по хоккею.
г.Апатиты, ул. Ленина, 34 МАУДО ДЮСШ «Юность», крытый каток.
25-26 марта - 11.00
Турнир по боксу «Весенние лучики» для начинающих боксёров.
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 10а. МАУДО ДЮСШ «Олимп», зал бокса ДЮСШ «Олимп» «Боец».
31 марта 4 апреля - 11.00
Приключенческие соревнования по северному многоборью «Эскимосские игры». Федерация туризма города Апатиты.
г.Апатиты, Хибины, район озера Малый Вудьявр.
г.Кировск
14 и 15 марта - 12.00
Горнолыжный спорт. 83-й Праздник Севера.
г.Кировск, горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр».
14 и 15 марта - 12.00
Хибинский фестиваль.
г.Кировск, горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр».
г.Мончегорск
14 и 15 марта - 12.00
Соревнования «Лыжи-молнии».
г.Мончегорск, гора Нюдуайвенч.
г.Мурманск
15 марта - 12.00
Массовый конкурс «Лыжня зовёт».
г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».