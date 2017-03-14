г.Полярные Зори

18 марта – 10.00-13.00

На озере Имандра состоятся соревнования по лову рыбы зимними удочками по программе 17-ой городской Спартакиады трудящихся и личное Первенство города Полярные Зори. К участию в Спартакиаде трудящихся допускается по одной команде от предприятий, учреждений, организаций города в количестве не более 4 человек не зависимо от пола. К личному Первенству города Полярные Зори допускаются все желающие, не моложе 1998 г .р.

До места проведения соревнований можно будет добраться на бесплатном автобусе. Сбор, регистрация и отъезд участников в 9.00- площадь « Героев –лётчиков».

г.Полярные Зори, Хабозёрская губа оз.Имкандра, район н.п.Африканда.

г.Апатиты

14 марта – 3 апреля - 11.00

Мини-футбол. Зимнее Первенство города Апатиты среди образовательных учреждений в рамках движения «Дети России образованны и здоровы». Соревнования будут проводиться среди юношей 2004-2006 и 2007-2009 годов рождения.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. МАУДО ДЮСШ «Олимп», стадион ДЮСШ «Универсал».

14-26 марта – 18.00

В помещении городского шахматного клуба состоится личный Чемпионат города Апатиты по классическим шахматам среди мужчин и женщин.

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Городской шахматный клуб.

16 марта – 12.00

VIII открытое личное первенство г.Апатиты по лыжным гонкам «Приз П.А. Лапшина».

г.Апатиты, МАУДО ДЮСШ «Олимп», лыжный стадион ФСК «Атлет».

17-19 марта - 11.00

XXIV открытые детские соревнования по горнолыжному спорту «Весенняя капель».

г.Апатиты, п.Белореченский, гора Воробьиная. МАУДО ДЮСШ «Олимп», горнолыжный стадион ДЮСШ «Олимп».

18-19 марта - 10.00

Чемпионат и Первенство Мурманской области по скалолазанию на искусственном рельефе «Хибинская весна».

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет», Федерация скалолазания Мурманской области.

18 марта - 10.45

В тире начальной школы МБОУ гимназия № 1 пройдёт открытое Первенство города Апатиты по пулевой стрельбе в упражнении ВП-1. К соревнованиям допускаются спортсмены, достигшие возраста 13 лет и своевременно подавшие заявку.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. МБОУ гимназия № 1.

18-19 марта - 11.00

XII традиционный открытый турнир по кикбоксингу, посвященный участникам боевых действий в горячих точках.

г.Апатиты, МАУДО ДЮСШ «Олимп», ДС ФСК «Атлет».

18 марта - 14.15

Матчевая встреча гг. Кировск и Апатиты по плаванию «Заполярная весна». г.Апатиты, ул. Ленина, 26. МАУДО ДЮСШ «Юность», плавательный бассейн ФСК «Атлет».

19 марта - 10.45

В тире начальной школы МБОУ гимназия № 1 состоится открытый Чемпионат города Апатиты по пулевой стрельбе в упражнениях ВП-1 и ВП-2. В Чемпионате принимают участие спортсмены, достигшие возраста 14 лет и своевременно подавшие заявку.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. МБОУ гимназия № 1.

22-27 марта - 11.00

Мини-футбол. Фестиваль детского футбола «Универсал-2017»

г.Апатиты, ул. Победы, 4. МАУДО ДЮСШ «Олимп», Дворец спорта ФСК «Атлет».

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион ДЮСШ «Олимп».

24-26 марта - 11.00

Открытый турнир по баскетболу.

г.Апатиты, МБУДО ДЮСШ № 1 и СОК «Наука».

24 марта - 18.00

25 марта – 15.30

Товарищеская встреча по хоккею.

г.Апатиты, ул. Ленина, 34 МАУДО ДЮСШ «Юность», крытый каток.

25-26 марта - 11.00

Турнир по боксу «Весенние лучики» для начинающих боксёров.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 10а. МАУДО ДЮСШ «Олимп», зал бокса ДЮСШ «Олимп» «Боец».

31 марта 4 апреля - 11.00

Приключенческие соревнования по северному многоборью «Эскимосские игры». Федерация туризма города Апатиты.

г.Апатиты, Хибины, район озера Малый Вудьявр.

г.Кировск

14 и 15 марта - 12.00

Горнолыжный спорт. 83-й Праздник Севера.

г.Кировск, горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр».

14 и 15 марта - 12.00

Хибинский фестиваль.

г.Кировск, горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр».

г.Мончегорск

14 и 15 марта - 12.00

Соревнования «Лыжи-молнии».

г.Мончегорск, гора Нюдуайвенч.

г.Мурманск

15 марта - 12.00

Массовый конкурс «Лыжня зовёт».

г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».