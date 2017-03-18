г.Кандалакша

18 марта - 12.00

Лыжные гонки. Спартакиада трудящихся города Кандалакши.

г.Кандалакша, левый берег реки Нивы.

18 марта - 12.00.

Мини-футбол. Зимний Кубок города Кандалакши.

г.Кандалакша, городской стадион.

18 марта - 12.00

Хоккей. Юношеское первенство города Кандалакши.

г.Кандалакша, хоккейный корт.

18 марта - 14.00

Фитнес-аэробика. Фестиваль города Кандалакши.

г.Кандалакша, Дворец спорта.

19 марта - 13.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области.

г.Кандалакша, Дворец спорта.

г.Ковдор

19 марта - 11.00

Лыжные гонки. Праздник Севера Ковдорского района.

г.Ковдор, лыжный стадион.

г.Полярные Зори

18 марта – 10.00-13.00

На озере Имандра состоятся соревнования по лову рыбы зимними удочками по программе 17-ой городской Спартакиады трудящихся и личное Первенство города Полярные Зори. К участию в Спартакиаде трудящихся допускается по одной команде от предприятий, учреждений, организаций города в количестве не более 4 человек не зависимо от пола. К личному Первенству города Полярные Зори допускаются все желающие, не моложе 1998 г .р.

До места проведения соревнований можно будет добраться на бесплатном автобусе. Сбор, регистрация и отъезд участников в 9.00- площадь « Героев –лётчиков».

г.Полярные Зори, Хабозёрская губа оз.Имкандра, район н.п.Африканда.

21 марта - 17.00-18.00

В здании тренажёрного зала Кольской АЭС на городском стадионе будут проходить соревнования по дартс (игра сектор «20») по программе 11-ой городской спартакиады «Старшее поколение». К участию в соревнованиях допускаются все желающие, предъявившие в судейскую коллегию пенсионное удостоверение.

Начало соревнований по расписанию: 18.00 - 18.45 – администрация в/ч 3644 -Соцзащита ; 18.45 - 19.30 - ФМБА- 6-ПЧ / ПЭК-ОВД-ДЮСШ; 19.30 - 20.15 КАЭС / КАЭС-Автопредприниматели- НПО «Лифт-ГОРОО»; 20.15 - 21.00 – ЖКХ «ГЭМ» / «Колатомэнергоремонт».

г.Полярные Зори,ул.Сивко. Городской стадион, 1-й этаж, тренажёрный зал Кольской АЭС.

г.Апатиты

18 и 19 марта - 10.00

Чемпионат и Первенство Мурманской области по скалолазанию на искусственном рельефе «Хибинская весна».

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет», Федерация скалолазания Мурманской области.

18 марта - 10.45

В тире начальной школы МБОУ гимназия № 1 пройдёт открытое Первенство города Апатиты по пулевой стрельбе в упражнении ВП-1. К соревнованиям допускаются спортсмены, достигшие возраста 13 лет и своевременно подавшие заявку.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. МБОУ гимназия № 1.

18 марта – 3 апреля - 11.00

Мини-футбол. Зимнее Первенство города Апатиты среди образовательных учреждений в рамках движения «Дети России образованны и здоровы». Соревнования будут проводиться среди юношей 2004-2006 и 2007-2009 годов рождения.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. МАУДО ДЮСШ «Олимп», стадион ДЮСШ «Универсал».

18-19 марта - 11.00

XXIV открытые детские соревнования по горнолыжному спорту «Весенняя капель».

г.Апатиты, п.Белореченский, гора Воробьиная. МАУДО ДЮСШ «Олимп», горнолыжный стадион ДЮСШ «Олимп».

18-19 марта - 11.00

XII традиционный открытый турнир по кикбоксингу, посвященный участникам боевых действий в горячих точках.

г.Апатиты, МАУДО ДЮСШ «Олимп», ДС ФСК «Атлет».

18 марта - 14.15

Матчевая встреча гг.Кировск и Апатиты по плаванию «Заполярная весна». г.Апатиты, ул. Ленина, 26. МАУДО ДЮСШ «Юность», плавательный бассейн ФСК «Атлет».

18 и 19 марта - 12.00

Горнолыжный спорт. 16-й Хибинский спортивный фестиваль.

г.Апатиты, Воробьиная гора.

18 марта - 14.30

Плавание. 16-й Хибинский спортивный фестиваль.

г.Апатиты, бассейн Дворца спорта «Атлет».

18-26 марта – 18.00

В помещении городского шахматного клуба состоится личный Чемпионат города Апатиты по классическим шахматам среди мужчин и женщин.

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Городской шахматный клуб.

19 марта - 10.45

В тире начальной школы МБОУ гимназия № 1 состоится открытый Чемпионат города Апатиты по пулевой стрельбе в упражнениях ВП-1 и ВП-2. В Чемпионате принимают участие спортсмены, достигшие возраста 14 лет и своевременно подавшие заявку.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. МБОУ гимназия № 1.

22-27 марта - 11.00

Мини-футбол. Фестиваль детского футбола «Универсал-2017»

г.Апатиты, ул. Победы, 4. МАУДО ДЮСШ «Олимп», Дворец спорта ФСК «Атлет».

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион ДЮСШ «Олимп».

24-26 марта - 11.00

Открытый турнир по баскетболу.

г.Апатиты, МБУДО ДЮСШ № 1 и СОК «Наука».

24 марта - 18.00

25 марта – 15.30

Товарищеская встреча по хоккею.

г.Апатиты, ул. Ленина, 34 МАУДО ДЮСШ «Юность», крытый каток.

25-26 марта - 11.00

Турнир по боксу «Весенние лучики» для начинающих боксёров.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 10а. МАУДО ДЮСШ «Олимп», зал бокса ДЮСШ «Олимп» «Боец».

31 марта 4 апреля - 11.00

Приключенческие соревнования по северному многоборью «Эскимосские игры». Федерация туризма города Апатиты.

г.Апатиты, Хибины, район озера Малый Вудьявр.

г.Кировск

17 марта – 14.30

В МАУДО «ДЮСШ» состоятся соревнования среди учащихся общеобразовательных школ города Кировска по настольному теннису в рамках традиционного XVI «Хибинского спортивного фестиваля».

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 31. МАУДО «ДЮСШ».

17 марта – 15.00

На стадионе МАУ СОК «Горняк» состоятся соревнования среди учащихся общеобразовательных школ города Кировска по мини-футболу на снегу в рамках традиционного XVI «Хибинского спортивного фестиваля».

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

17 марта – 16.00

На горнолыжном комплексе «Большой Вудъявр» (южный склон) пройдут региональные соревнования по горнолыжному спорту (слалом-гигант) среди юношей и девочек 2005- 2006 г .р. в рамках традиционного XVI «Хибинского спортивного фестиваля», 57 «Праздник Севера учащихся».

г.Кировск. Горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (южный склон).

18 марта - 12.00

В большом зале Дворца спорта СОК «Горняк» состоятся городские соревнования среди девочек по художественной гимнастике в рамках традиционного XVI «Хибинского спортивного фестиваля».

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

18 марта - 13.00

19 марта - 11.00

На хоккейном стадионе МАУ СОК «Горняк» состоятся соревнования среди девочек по фигурному катанию на коньках в рамках традиционного XVI «Хибинского спортивного фестиваля».

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

19 марта – 12.00

На трассах городского парка пройдут городские соревнования среди учащихся общеобразовательных школ города Кировска по лыжным гонкам в рамках традиционного XVI «Хибинского спортивного фестиваля».

г.Кировск, городской парк.

19 марта – 12.00

В досуговом центре СТК «Мото-Хибины» пройдут соревнования среди юношей по зимнему мотоманеврированию снегу в рамках традиционного XVI «Хибинского спортивного фестиваля»;

г.Кировск, ул. Лабунцова, 8. Досуговый центр СТК «Мото-Хибины».

19 марта – 13.00

В досуговом центре «Рябинушка» состоятся соревнования среди учащихся общеобразовательных школ города Кировска по настольному теннису в рамках традиционного XVI «Хибинского спортивного фестиваля»;

г.Кировск, ул. Советская. Досуговый центр «Рябинушка».

20-24 марта – 15.00

В МБОУ «СОШ № 2» пройдут соревнования по мини-футболу среди учащихся в рамках традиционного XVI «Хибинского спортивного фестиваля», 57 «Праздник Севера учащихся».

г.Кировск, ул.Кирова, 27а. МБОУ «СОШ № 2».

20-24 марта – 17.00

2017 года в МБОУ «СОШ № 2» пройдут соревнования по стритболу среди учащихся в рамках традиционного XVI «Хибинского спортивного фестиваля».

г.Кировск, ул.Кирова, 27а. МБОУ «СОШ № 2».

21 марта – 10.00

В плавательном бассейне СОЦ «Дельфин» состоятся соревнования по плаванию среди учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ города Кировска в рамках традиционного XVI «Хибинского спортивного фестиваля».

г.Кировск, ул.Мира, 9. Плавательный бассейн СОЦ «Дельфин».

21-25 марта – 12.00

На горнолыжном комплексе «Большой Вудъявр» пройдёт открытое Первенство спортивной школы Олимпийского резерва по фристайлу среди юношей и девушек в дисциплинах могул и ски-кросс.

г.Кировск. Горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр».

21-22 марта - 14.00

На лыжном стадионе в районе санаторного комплекса «Тирвас» пройдут городские соревнования по лыжным гонкам среди учащихся общеобразовательных школ г.Кировска в рамках традиционного XVI «Хибинского спортивного фестиваля», 57 «Праздник Севера учащихся»;

г.Кировск, ул.Ботнический Сад, 29. Лыжный стадион в районе санаторного комплекса «Тирвас».

21 марта -15.00

На стадионе СОК «Горняк» состоятся муниципальные соревнования по национальным видам спорта, в рамках традиционного XVI «Хибинского спортивного фестиваля».

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

г.Мончегорск

18-19 марта - 12.20

Сноукаякинг. Кубок Юма.

г.Мончегорск, гора Нюдуайвенч.

г.Оленегорск

17-19 марта - 11.00

Конькобежный спорт. 83-й традиционный Праздник Севера.

г.Оленегорск, стадион «Олимп».

18 марта - 12.00

Мини-футбол. Открытое первенство города Оленегорска.

г.Оленегорск. Дом физкультуры.

19 марта - 11.00

Карате-до. Юношеский турнир памяти Виктора Бугрина.

г.Оленегорск, Дом физкультуры.

г.Кола

18 и 19 марта - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги МегаСпорт.

г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».

г.Мурманск

17 марта - 10.30

18 марта - 11.00

Биатлон. 83-й традиционный Праздник Севера.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта»

17 марта -16.30

18 марта - 12.00

Бокс. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

17 марта - 21.00

Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Арсенал» - «Тавр».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

18 марта - 10.00

Охотничий биатлон. 83-й традиционный Праздник Севера.

г.Мурманск. стрелково-охотничий клуб «Кречет»

18 и 19 марта - 10.00

22 марта - 12.00

Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня зовет!».

г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».

18 марта - 11.00

Греко-римская борьба. Юношеский турнир памяти Сергея Окуличева. г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

18 марта - 11.00

В городе Мурманске на Центральном стадионе профсоюзов комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска и Федерация спортивной борьбы города Мурманска проводят традиционные соревнования по греко-римской борьбе среди юношей памяти первого тренера сборной команды города Мурманска Сергея Борисовича Окуличева. В турнире примут участие сильнейшие спортсмены Мурманской области (г.Мурманск, ЗАТО Александровск, Кольский район, ЗАТО г.Североморск, г.Оленегорск, г.Заполярный) в возрастных группах: 2005-2006, 2003-2004, 2000-2002 гг. рождения.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов, 2-й этаж.

18 марта – 11.00

Стреляющие лыжники поборются за титул сильнейшего в персьюте с четырьмя огневыми рубежами. По её окончании в 14.20 состоится церемония награждения победителей и призёров.

г.Мурманск, Долина Уюта.

18 и 19 марта - 14.00

Скандинавская ходьба. 83-й традиционный Праздник Севера.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

19 марта - 10.00

Танцевальный спорт. Кубок кристалла.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

19 марта – 11.00

В Центре «Лапландия» впервые состоится региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по судомоделированию (младшая группа) в рамках Всероссийского фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных». Олимпиада проводится Министерством образования и науки Мурманской области. Основные цели и задачи Олимпиады: пропаганда, поддержка и развитие судомодельного спорта, научно-технического творчества обучающихся образовательных организаций Мурманской области; выявление и поддержка талантливых обучающихся, сильнейших спортсменов и команд; повышение спортивного мастерства; обмен опытом конструкторской работы в судомоделировании; развитие творческих способностей, практических навыков и умений, интереса к углубленному изучению техники детей и молодежи.

В состав участников войдут представители муниципальных образований Мурманской области в возрасте от 8 до 15 лет, увлекающиеся судомодельным спортом и научно-техническим творчеством. Олимпиада проводится в три этапа: теоретическая часть, стендовая оценка и ходовые испытания моделей (Соревнования). В программу соревнований включены следующие классы: «ЕК - 600» – самоходная модель – копия военного корабля; «ЕН - 600» – самоходная модель – копия гражданского судна; «EL - 600» – самоходная модель подводной лодки. Прохождение дистанции с погружением; «Ф4-A» – модель кораблей и судов с дистанционным управлением; «F3Е» – радиоуправляемая скоростная модель фигурного курса, без ограничения специальной дистанции; «С – 7» - картонные и бумажные модели; «FSR ECO mini – expert» – круговая дистанция. Все участники соревнований получат сертификаты, победители и призеры будут награждены дипломами и медалями.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», бассейн.

19 марта – 12.00

В Мурманске пройдёт традиционный спортивный праздник «Родной двор – родной город». Местом проведения станет площадка спортивного центра «Авангард». В программе веселые старты и эстафеты, спортивно-развлекательные аттракционы, показательные выступления спортсменов, артистов, конкурсы. По результатам командных состязаний определятся лучшие участники, которые будут награждены призами. В мероприятии примет участие глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов.

г.Мурманск, ул. Лобова, 51. Спортивная площадка.

19 марта - 18.00

В большом спортивном зале Центрального стадиона профсоюзов состоится ежегодный традиционный областной турнир «Кубок Кристалла». В мероприятии примут участие: региональный координатор партийного проекта «Детский спорт», председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту областной думы, член фракции «Единая Россия», член регионального координационного совета сторонников Лариса Круглова.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов, большой спортзал.

19 марта - 21.00

Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Торговый порт» - «Авангард». г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.