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Мурманская область. Арктика07.01.17 08:10

Спортивная афиша выходного дня - для тех, кто устал сидеть за праздничным столом

г.Кандалакша

7 и 8 января - 12.00

Турнир по борьбе самбо «Рождественская ёлка».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. Дворец спорта.

9-11 января - 15.00

Рождественский турнир.

г.Кандалакша, хоккейный корт.

г.Ковдор

7 января - 12.00

Соревнования по лыжным гонкам среди всех категорий населения «Гонка патрулей».

г.Ковдор, Лыжный стадион.

7 января - 12.00.

Открытое первенство Ковдорского ГОКа.

г.Ковдор, спорткомплекс «Чайка».

ЗАТО Снежногорск

7 января - 12.00

Соревнования по лыжным гонкам для всех возрастных групп населения «Рождественская гонка».

ЗАТО Снежногорск,  лыжный стадион.

г.Кировск

7 января

В Кировске организован большой сноуборд лагерь «hellBus bro Chorr CAMP 2017» от экстремального объединения сноуборд-формации Санкт-Петербурга «hellBus bro». В экстрим-соревнованиях участвуют как продвинутые бордеры, нью- скуллеры так и любители. В программе: лекция по лавинной безопасности, ежедневные соревнования в экстрим-парке в дисциплинах «BIG AIR», Jibbing.В». Зрители смогут наблюдать за выступлениями на склонах горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» и на городском склоне «Таун Хилл» в районе улицы Ленинградская.

г.Кировск, ГК «Кукисвумчорр» (25 км), склон «Таун Хилл» (ул.Ленинградская).

г.Апатиты

7 января - 12.00

Бокс. Юношеский турнир «Рождественские встречи».

г.Апатиты, ДЮСШ «Универсал».

7 января - 12.00

Хоккей. Рождественский турнир.

г.Апатиты, хоккейный корт.

8 января - 12.00

Юношеские соревнования «Рождественская гонка».

г.Апатиты, лыжный стадион «Атлет».

8 января - 12.30

Соревнования «Семейные старты».

г.Апатиты, бассейн Дворца спорта «Атлет».

г.Оленегорск

7 и 8 января - 12.00

Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня-2017 зовёт!»

г.Оленегорск, лесопарк.

г.Кола

7 и 8 января - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».

г.Мурманск

8 января - 10.00-18.00

Сеансы плавания в бассейне спортклуба  «Авангард». Первый сеанс будет начинаться в 10.15, последний - в 17.00.  Для пенсионеров все сеансы льготные.

г.Мурманск, ул. Лобова, 51. Городской спортивный центр «Авангард».

7-8 января

Будет работать ежедневно лыжная трасса «Снежинка». Ровно в 16.00 на трассе будут загораться фонари.

г.Мурманск,  Восточная объездная дорога (КП-2, в районе моста через Иванов-ручей). Трасса «Снежинка». Можно будет добраться на бесплатном автобусе № 31. Первый рейс в 10.30 от остановки «Ул. Радищева» (конечная троллейбуса № 3), далее с получасовым интервалом до 13.30 включительно. Обратно в город автобус едет в 10.45, последний рейс в 13.45, промежуток между рейсами также тридцать минут.

С 7 января - 12.00-22.00

Работает каток спорткомплекса «Авангард». Из-за неблагоприятных погодных условий график его работы может быть изменен (уточнить время работы катка можно будет по телефону 24-28-80).

г.Мурманск, ул. Лобова, 51. Городской спортивный центр «Авангард».

С 7 января

Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Юность». Сеансы свободного катания начинаются с 14.00.  

г.Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 8а. Стадион «Юность».

С 7 января

Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Льдинка». Открыт ежедневно после 17.00 (по завершению тренировок спортсменов).

г.Мурманск, ул. Беринга, 14а. Стадион «Льдинка».

8 января - 11.00

Физкультурное мероприятие «Мандариновый забег».

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта.

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