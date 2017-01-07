Спортивная афиша выходного дня - для тех, кто устал сидеть за праздничным столом
г.Кандалакша
7 и 8 января - 12.00
Турнир по борьбе самбо «Рождественская ёлка».
г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. Дворец спорта.
9-11 января - 15.00
Рождественский турнир.
г.Кандалакша, хоккейный корт.
г.Ковдор
7 января - 12.00
Соревнования по лыжным гонкам среди всех категорий населения «Гонка патрулей».
г.Ковдор, Лыжный стадион.
7 января - 12.00.
Открытое первенство Ковдорского ГОКа.
г.Ковдор, спорткомплекс «Чайка».
ЗАТО Снежногорск
7 января - 12.00
Соревнования по лыжным гонкам для всех возрастных групп населения «Рождественская гонка».
ЗАТО Снежногорск, лыжный стадион.
г.Кировск
7 января
В Кировске организован большой сноуборд лагерь «hellBus bro Chorr CAMP 2017» от экстремального объединения сноуборд-формации Санкт-Петербурга «hellBus bro». В экстрим-соревнованиях участвуют как продвинутые бордеры, нью- скуллеры так и любители. В программе: лекция по лавинной безопасности, ежедневные соревнования в экстрим-парке в дисциплинах «BIG AIR», Jibbing.В». Зрители смогут наблюдать за выступлениями на склонах горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» и на городском склоне «Таун Хилл» в районе улицы Ленинградская.
г.Кировск, ГК «Кукисвумчорр» (
г.Апатиты
7 января - 12.00
Бокс. Юношеский турнир «Рождественские встречи».
г.Апатиты, ДЮСШ «Универсал».
7 января - 12.00
Хоккей. Рождественский турнир.
г.Апатиты, хоккейный корт.
8 января - 12.00
Юношеские соревнования «Рождественская гонка».
г.Апатиты, лыжный стадион «Атлет».
8 января - 12.30
Соревнования «Семейные старты».
г.Апатиты, бассейн Дворца спорта «Атлет».
г.Оленегорск
7 и 8 января - 12.00
Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня-2017 зовёт!»
г.Оленегорск, лесопарк.
г.Кола
7 и 8 января - 11.00
Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».
г.Мурманск
8 января - 10.00-18.00
Сеансы плавания в бассейне спортклуба «Авангард». Первый сеанс будет начинаться в 10.15, последний - в 17.00. Для пенсионеров все сеансы льготные.
г.Мурманск, ул. Лобова, 51. Городской спортивный центр «Авангард».
7-8 января
Будет работать ежедневно лыжная трасса «Снежинка». Ровно в 16.00 на трассе будут загораться фонари.
г.Мурманск, Восточная объездная дорога (КП-2, в районе моста через Иванов-ручей). Трасса «Снежинка». Можно будет добраться на бесплатном автобусе № 31. Первый рейс в 10.30 от остановки «Ул. Радищева» (конечная троллейбуса № 3), далее с получасовым интервалом до 13.30 включительно. Обратно в город автобус едет в 10.45, последний рейс в 13.45, промежуток между рейсами также тридцать минут.
С 7 января - 12.00-22.00
Работает каток спорткомплекса «Авангард». Из-за неблагоприятных погодных условий график его работы может быть изменен (уточнить время работы катка можно будет по телефону 24-28-80).
г.Мурманск, ул. Лобова, 51. Городской спортивный центр «Авангард».
С 7 января
Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Юность». Сеансы свободного катания начинаются с 14.00.
г.Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 8а. Стадион «Юность».
С 7 января
Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Льдинка». Открыт ежедневно после 17.00 (по завершению тренировок спортсменов).
г.Мурманск, ул. Беринга, 14а. Стадион «Льдинка».
8 января - 11.00
Физкультурное мероприятие «Мандариновый забег».
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта.