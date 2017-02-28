Стали известны имена победителей областного детско-юношеского конкурса авторской песни «Маленький фонарщик»

В Мурманске завершился областной детско-юношеский конкурс авторской песни «Маленький фонарщик», организатором которого является областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. В этом году конкурс собрал более 90 юных исполнителей авторской песни из разных уголков Кольского полуострова, а также Вологды и Твери.

Площадками фестиваля стали турбаза «Ирвас» и Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, на сцене которого состоялся заключительный Гала-концерт лучших исполнителей авторской песни.

В рамках фестиваля гости посетили атомный ледокол «Ленин», выступили с благотворительным концертом в информационном центре по атомной энергии и приняли участие в вечере общения «Гитара по кругу». Для участников конкурса «Маленький фонарщик» члены жюри провели мастер-классы по законченности творческого образа, работе с ансамблями, созданию песен, овладению навыков песнесложения и многие другие.

Также юные музыканты состязались за звания лучшего исполнителя, автора музыки и поэта, дуэта и ансамбля.

По итогам конкурсных прослушиваний в номинации «Исполнители» лауреатом конкурса признана представительница мончегорского детского юношеского клуба авторской песни «Роза ветров» Елизавета Абрамова. Дипломантами I степени стали участницы клуба авторской песни «Ника» из г. Гаджиево Ангелина Радец и Алина Соровегина, а дипломантами II степени - Екатерина Маркиева, участница полярнозоринского клуба самодеятельной песни «Возрождение», Вероника Просветова, воспитанница мурманского детского юношеского клуба авторской песни «Гравицапа» и Милена Болотова из мончегорского детского юношеского клуба авторской песни «Роза ветров».

В номинации «Авторы» дипломантом был объявлен Владимир Козелов из г. Апатиты, а в номинации «Поэтическая» - Елизавета Татинцева и Ирина Заборская, участницы клуба авторской песни «Ника» из г. Гаджиево.

Дуэт Полины Борминской и Алины Соровегиной клуба авторской песни «Ника» из Гаджиево был награжден дипломом лауреата в номинации «Дуэты и ансамбли». Кроме того, дипломантами конкурса стали детские юношеские клубы авторской песни «Гравицапа» и «Роза ветров» из Мончегорска, клуб авторской песни «Жемчужина» из Твери, дуэт Вероники Просветовой и Виталия Загурского детского юношеского клуба авторской песни «Гравицапа» из Мурманска.

В специальной номинации, посвященной Году экологии, лауреатом стал Никита Власов, участник народного коллектива тверского городского клуба авторской песни Дворца культуры «Химволокно». Звания дипломантов в этой же номинации удостоены дуэт «Большой секрет» клуба авторской песни «Пять углов», объединение юных экологов-туристов «Северный ветер» из Мурманска и представительница детского юношеского клуба авторской песни «Роза ветров» из Мончегорска Дарья Кокина.