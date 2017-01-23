Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут повышены с 1 февраля на 5,4%

Страховые пенсии будут повышены с 1 февраля на 5,4%, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. «Страховая пенсия будет повышена в этом году с 1 февраля. Она вырастет на уровень инфляции прошлого года, он составил 5,4%. Деньги мы предусмотрели в законе о бюджете Пенсионного фонда на эти цели в полном объеме. В общей сложности на это потребуется потратить около 230 млрд рублей», - сказал глава правительства на совещании с вице-премьерами.

Он напомнил, что с этого года правительство возвращается к прежней системе индексации пенсий на уровень инфляции.

При этом в ходе совещания вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что средний размер пенсий в России в 2017 году достигнет 13620 рублей, превысив прожиточный минимум пенсионера на 60%. «В 2017 году средний размер пенсий в России достигнет 13 тысяч 620 рублей и величина пенсий превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%», - сказала Голодец.

Она сообщила, что Минтруд готовит нормативный акт о доиндексации с 1 апреля пенсий в соответствии законом о бюджете.

«Минтрудом готовится ещё один нормативный акт в правительство, потому что с 1 апреля этого года мы должны доиндексировать будем ещё раз пенсии в соответствии с законом о бюджете РФ»,- заявила Гододец.

По словам Голодец, подготовка к индексации пенсий с 1 февраля находится на завершающей стадии. «Это коснётся 31 млн 430 тысяч неработающих пенсионеров», - уточнила она.

По её словам, правительство ставило задачу сохранить покупательскую способность страховых пенсий. «Эта задача будет достигнута», - отметила вице-премьер.