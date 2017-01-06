Страна отдыхает - рубль крепчает

Согласно данным Московской биржи, сегодня курс доллара расчётами «завтра» на 10.07 мск пятницы упал на 16 копеек и составляет 59,29 рубля, в то время как евро снизилось на 13 копеек до 62,81 рубля.

Стоимость фьючерсов нефти марки Brent торгуется на уровне 56,7 долларов за баррель.

Напомним, официальный курс валют, который устанавливает Центробанк, останется прежним до 9 января включительно. Его ЦБ установил 31 декабря 2016 года. Доллар стоит 60,65 рубля, а евро - 63,81.

Московская биржа работаеь с 3 по 6 января. На Рождество торги закроют (7-8 января).