Наиболее распространенным нарушением трудовых прав работников региона является задержка сроков выплаты заработной платыРоссийский собес крепчает, но не спасает россиян от нищеты
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика15.02.17 10:42

Строительство детского сада на 220 мест в н.п. Североморск-3 приостановлено по вине недобросовестного подрядчика

На прошлой неделе Мурманское УФАС России изготовило решение, согласно которому сведения в отношении ООО «Формула уюта» включены в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной для этого стало ненадлежащее исполнение обязательств, взятых перед Муниципальным бюджетным учреждением «Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание» (МБУ «АХТО»).

25 декабря 2015 между ООО «Формула уюта» и заказчиком заключен контракт на  строительство детского сада на 220 мест в н.п. Североморск-3.  Согласно условиям контракта обществу необходимо было в срок до 25 апреля 2017 года выполнить строительно-монтажные работы по объекту, а также передать МБУ «АХТО» Объект в состоянии, обеспечивающем его ввод в эксплуатацию, и исполнительную документацию.

Установлено, что подрядчиком грубо нарушены предусмотренные графиком производства работ и согласованные сторонами сроки выполнения отдельных этапов работ, а к отдельным этапам выполнения работ общество не приступало.

Общество ссылалось, что в ходе выполнения работ были установлены недостатки исполнительной документации, а также возникали технические сложности.

На возникающие вопросы подрядчика, заказчик давал письменные ответы с конструктивными предложениями по устранению возникающих препятствий и всячески способствовал чтобы контракт был исполнен в срок.

На 20 января текущего года выполнены и оплачены работы на сумму более 32 млн рублей, при цене контракта 200 млн рублей. С декабря 2016 года работы на объекте не ведутся.

Таким образом, ООО «Формула уюта» не выполнило комплекс работ предусмотренных Контрактом, следовательно, не исполнило возложенных на него обязательств. Заказчик был вынужден принять решение об одностороннем расторжении контракта и обратиться в Мурманское УФАС России с целью включения Подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

По результатам рассмотрения материалов дела, конкурентное ведомство включило сведения в отношении ООО «Формула уюта» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРСПП подталкивает Путина к очередному сроку
-Слово не воробей...Сделан большой шаг в начале пути!
-Нам интересно Ваше мнение
13.02.17: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе от нападок в прессе. Ваше отношение к этой инициативе?Проголосовало: 182 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.17:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области продолжается рост цен на топливоРоссийский собес крепчает, но не спасает россиян от нищеты-PRO ВалютуЕвро просело на 1,27 рубля, доллар – почти на 97 копеекРубль продолжает укрепляться на фоне роста цен на нефть-PRO ЭнергетикуКолэнерго работает в режиме повышенной готовностиЗа 2016 году Колэнерго повысило пропускную способность сетей, обеспечило надёжность и качество электроснабжения населённых пунктов и предприятий региона-PRO ЖКХАО «Мончегорская теплосеть» переходит на прямые платежи с населениемПлановые отключения в Мурманске на 15 февраля-PRO Нефть и газКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»Рынок нефти неустойчив, отменять мораторий на лицензии на шельф в ближайшее время не планируется – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения