Строительство ещё двух атомных ледоколов необходимо в связи с ростом грузопотока в Арктике

Такое мнение высказал руководитель представительства ФГУП «Атомфлот» в Москве, заместитель генерального директора предприятия по развитию Станислав Головинский. «Сегодня у нас четыре атомных ледокола, все они сегодня работают. Ледоколов не хватает, рост потребности есть, реализация проектов (в Арктике. – Ред.) идёт, а количество ледоколов должно увеличиваться, и оно будет увеличиваться. Три атомных ледокола двухосадочных строятся - «Арктика», «Сибирь», «Урал». Но я даже не сомневаюсь, что надо будет строить четвертый и пятый», - сказал он на международной конференции «Арктика-2017» .

По словам замдиректора департамента развития межрегионального и приграничного сотрудничества Министерства экономического развития РФ Дмитрия Фишкина, в Арктике много проектов, которые к 2020-м годам выйдут на полную мощность, что в условиях выбытия ледокольного флота к 2021 году может создать «неприятную ситуацию».

«Два показателя важны - ресурс ядерной энергетической установки и срок службы ледокола. Проектировались (атомные ледоколы - прим. ТАСС) на 100 тыс. часов и срок службы 26 лет. Мы сегодня имеем опыт эксплуатация атомного ледокола «Арктика» в 177 тысяч часов и срок службы 31 год. Сегодня мы отрабатываем программу продления ресурса до 250 тысяч часов, понимая, что ледоколов не хватает», - пояснил Головинский.

По его словам, без строительства новых ледоколов обойтись нельзя. «Продлевать можно, но это до определенного времени. Поэтому будем строить ледоколы, а действующие будем выводить по мере необходимости», - добавил эксперт, пишет www.morvesti.ru

