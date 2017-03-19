ОБЛАКА: Путь к семейному счастью бывает разный, но он проходит через добрые сердцаХОРОШИЕ НОВОСТИ: Для тех, кто хочет кушать - «умная скатерть-самобранка» и подводный ресторан
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика19.03.17 09:29

Строительство флота не терпит пауз - главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев поздравляет моряков-подводников

- День моряка-подводника – особенный праздник. Наши подводники вписали в боевую летопись Военно-морского флота немало славных страниц и сегодня играют огромную роль в обеспечении безопасности Отечества на морских и океанских направлениях, - отметил в праздничном поздравлении главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Владимир Королев. -  От имени военного совета ВМФ и себя лично поздравляю все поколения подводников, их близких и родственников с этим значимым и важным праздником. Желаю здоровья, успехов, счастья и уверенности в том, что Главное командование ВМФ будет и впредь уделять особое внимание развитию подводных сил, обеспечению всем необходимым тех, кто выбрал судьбой службу на подводных лодках.

После этого адмирал рассказал о развитии атомной и неатомной составляющей подводных сил ВМФ России: «Так, в 2017 году в состав подводных сил ВМФ после ремонта и восстановления технической готовности вернутся ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Тула» проекта 667 БДРМ, атомная многоцелевая подводная лодка «Орёл» проекта 949А и дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров» проекта 877…

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Тула» проекта 667 БДРМ возвратится в состав подводных сил в конце 2017 года. В феврале текущего года состоялся вывод этой подводной лодки из эллинга Центра судоремонта «Звёздочка», и в настоящее время продолжаются ремонтные работы, которые завершатся в IV квартале 2017 года. Далее на очереди ремонт АПЛ «Брянск». Эти работы позволяют сохранять существующие проекты подводных лодок, а следовательно, и стратегическую составляющую подводных сил ВМФ на должном уровне готовности наряду со строительством подводных лодок 4-го поколения. В первом полугодии 2017 года в состав подводных сил вернутся многоцелевая атомная подводная лодка «Орёл» проекта 949А, ремонт которой завершит предприятие «Звёздочка», и дизель-электрическая подводная лодка проекта 877 «Дмитров», проходящая ремонт на Кронштадтском морском заводе.

...Наряду со строительством подводных лодок 4-го поколения уже ведутся работы над созданием АПЛ 5-го поколения. Строительство флота не терпит пауз. Процесс развития всех его составляющих синхронизирован с научно-техническим прогрессом».

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаБогатые богатеют, бедные нищают - экономическая политика капитализма в России в XXI веке«Негативная стабилизация» - рай для чиновников и силовиковПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаются
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Слово не воробей...Не всё можно решить на месте
-Нам интересно Ваше мнение
08.03.17: Журналисты и многочисленные эксперты сменили высосанные из «Твиттера» оптимизм в отношениях между Трампом и Путиным на пессимизм. А как вы относитесь к вопросу сотрудничества между США и Россией?Проголосовало: 586 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире11:00«Столица». Тематическая программа12:00«Хорошие новости». Информационная программа12:30«Какие наши годы!». Развлекательно-познавательная программа (12+)13:55«Облака». Проект добрых дел (6+)14:05«Умка». Детская программа (6+)14:30«Есть такая профессия...». Специальный репортаж (12+)
-PRO ДеньгиС россиян скоро будут брать плату за получение своих денегЦвет Отечества: в России стало больше долларовых миллионеров-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 31 копейку, евро – почти на 12 копеекЕвро и доллар разворачиваются-PRO ЭнергетикуЭнергетики «ТГК-1» обсудили перспективы сотрудничества с финскими коллегамиУвеличение выручки ПАО «МРСК Северо-Запада» обусловлено изменением схемы котловых взаиморасчётов в Мурманской области и увеличением потребления электроэнергии промышленных предприятий в регионах присутствия-PRO ЖКХГаз любой ценой нам не нужен!ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Погружаемся в процессы капитального ремонта многоквартирных домов-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыНа заседании правительства России одобрены изменения в закон о занятости населенияОфицерам ВМФ и их родственникам узаконили наследование кортиков
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения