Строительство флота не терпит пауз - главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев поздравляет моряков-подводников

- День моряка-подводника – особенный праздник. Наши подводники вписали в боевую летопись Военно-морского флота немало славных страниц и сегодня играют огромную роль в обеспечении безопасности Отечества на морских и океанских направлениях, - отметил в праздничном поздравлении главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Владимир Королев. - От имени военного совета ВМФ и себя лично поздравляю все поколения подводников, их близких и родственников с этим значимым и важным праздником. Желаю здоровья, успехов, счастья и уверенности в том, что Главное командование ВМФ будет и впредь уделять особое внимание развитию подводных сил, обеспечению всем необходимым тех, кто выбрал судьбой службу на подводных лодках.

После этого адмирал рассказал о развитии атомной и неатомной составляющей подводных сил ВМФ России: «Так, в 2017 году в состав подводных сил ВМФ после ремонта и восстановления технической готовности вернутся ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Тула» проекта 667 БДРМ, атомная многоцелевая подводная лодка «Орёл» проекта 949А и дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров» проекта 877…

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Тула» проекта 667 БДРМ возвратится в состав подводных сил в конце 2017 года. В феврале текущего года состоялся вывод этой подводной лодки из эллинга Центра судоремонта «Звёздочка», и в настоящее время продолжаются ремонтные работы, которые завершатся в IV квартале 2017 года. Далее на очереди ремонт АПЛ «Брянск». Эти работы позволяют сохранять существующие проекты подводных лодок, а следовательно, и стратегическую составляющую подводных сил ВМФ на должном уровне готовности наряду со строительством подводных лодок 4-го поколения. В первом полугодии 2017 года в состав подводных сил вернутся многоцелевая атомная подводная лодка «Орёл» проекта 949А, ремонт которой завершит предприятие «Звёздочка», и дизель-электрическая подводная лодка проекта 877 «Дмитров», проходящая ремонт на Кронштадтском морском заводе.

...Наряду со строительством подводных лодок 4-го поколения уже ведутся работы над созданием АПЛ 5-го поколения. Строительство флота не терпит пауз. Процесс развития всех его составляющих синхронизирован с научно-техническим прогрессом».