Мурманская область. Арктика14.03.17 11:57
Студенты Мурманского индустриального колледжа прошли обучение международного обучающего курса по морскому бурению DWST Уровень 1
15 марта совместно с норвежскими партнёрами – представителями компании «Norwegian Drilling Academy AS», состоится торжественное вручение сертификатов международного обучающего курса по морскому бурению DWST Уровень 1 студентам второго курса Мурманского индустриального колледжа по профессии «Бурильщик морского бурения скважин».
В рамках обучающего курса студенты колледжа успешно прошли обучение по шести модулям: «Технология бурения», «Системы управления», «Скважинные жидкости», «Управление скважиной», «Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды», «Заканчивание скважины и добыча» и сдали финальный экзамен.
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