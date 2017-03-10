Мурманская область. Арктика10.03.17 13:18
Студия эстрадной песни «Вернисаж» приглашает мурманчан на концерт «Весеннее Nаstrоение»
12 марта в 16.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт концерт «Весеннее Nаstrоение» студии эстрадной песни «Вернисаж».
В концертной программе принимают участие основной состав студии эстрадной песни «Вернисаж» и подготовительная группа. Солисты коллектива исполнят новые музыкальные композиции, которые зрители услышат впервые: «Подари улыбку миру», «Твой сон», «Любовь – волшебная страна», «Город тает на глазах» и другие. Свои лучшие творческие номера зрителям подарят ансамбль эстрадного танца «Форсаж» и цирк «Комплимент».
Комментарии
Loading...
-Аналитика«Негативная стабилизация» - рай для чиновников и силовиковПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаютсяОпять «новая экономическая реальность»
-ПолитбарометрПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Нам интересно Ваше мнение08.03.17: Журналисты и многочисленные эксперты сменили высосанные из «Твиттера» оптимизм в отношениях между Трампом и Путиным на пессимизм. А как вы относитесь к вопросу сотрудничества между США и Россией?Проголосовало: 229 человек
-Скоро в эфире16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.17:00«Городская газета». Специальный репортаж (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиЦены на картошку и репчатый лук подскочили больше всегоМедработники «не жалуются», но им всё равно в 2018 году зарплату повысят – Владимир Путин обещает-PRO ВалютуДоллар укрепился почти на 39 копеек, евро – почти на 75 копеекРубль незначительно дорожает, поддерживаемый растущей нефтью-PRO ЭнергетикуМРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилейКольская АЭС в феврале превысила показатели выработки электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 10 мартаПлановые отключения в Мурманске на 9 марта-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыСочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсийМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим Топилин