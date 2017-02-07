Сверим часы – в Апатитах расскажут, как научиться успевать делать всё и сразу

Сегодня, 7 февраля, в 17.00 в Апатитах можно будет узнать, что такое тайм-менеджмент, научиться применять его в жизни, грамотно распределяя рабочее и свободное время. Тренинг бесплатный. Его проводит Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор.

Как говорят организаторы мероприятия, умение правильно и эффективно организовать свое свободное и рабочее время - одно из главных составляющих успешного предпринимателя. Контролировать своё время, значит владеть своей жизнью и использовать её наилучшим образом.

В программу тренинга входит стратегическое и тактическое планирование, оценка личной эффективности, управленческой эффективности и определение личной миссии как эмоционально мотивирующего фактора. А также определение основных факторов для выработки собственного плана, методики и инструменты управления временем. Обо всем этом расскажет Хлабыстина Ольга Федоровна, кандидат социологических наук, руководитель типографии «Такса Клякса» - крупнейшего полиграфического производства центральной и южной части Мурманской области.

Не опаздывайте, вас ждут к 17.00 по адресу: г.Апатиты, ул. Ленина, 27, 2-й этаж. Участие в тренинге бесплатное. Количество мест ограничено!

Обязательна предварительная регистрация. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке https://mribi.timepad.ru/event/440503/.

Дополнительную информацию по вопросам участия можно получить у специалистов ГОБУ МРИБИ по телефону (8152) 43-29-49, или по электронной почте: info@mribi.ru.