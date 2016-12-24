Сверяем свои действия с мнением главы государства – Марина Ковтун

Умение президента вести диалог с прессой, отвечать на самые острые вопросы – это пример для руководителя любого уровня. Так губернатор Марина Ковтун прокомментировала состоявшуюся сегодня большую ежегодную пресс-конференцию главы государства Владимира Путина.

«Умение президента вести диалог, отвечать на самые острые вопросы – это неотъемлемое качество руководителя. И, если хотите, это обязанность каждого руководителя. Вот это надо брать на вооружение руководителям любого уровня», – сказала Марина Ковтун.

В обширной аудитории пресс-конференции президента России – не только журналисты, но и жители страны и, конечно, мировое сообщество, добавила Марина Ковтун.

«Спектр вопросов, затрагиваемых президентом, очень обширен – это и международная политика, и внутренняя политика, и частные вопросы. В ответах президента мы видим развитие страны в целом и, конечно, сверяем свои действия с мнением главы государства», – подчеркнула Марина Ковтун.

Особенно важно для губернатора Мурманской области Марины Ковтун было услышать из уст президента, что майские указы обязательно будут выполнены, и в бюджете Российской Федерации все необходимые средства предусмотрены.

«Бюджет Мурманской области также содержит все необходимые финансовые ресурсы для исполнения «майских указов» в полном объёме», – отметила Марина Ковтун.