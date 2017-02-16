Свежая белокочанная капуста опять «порадовала» северян ростом цен

Как сообщает Мурманскстат, с 7 по 13 февраля этого года возросли цены на свежую белокочанную капусту (на 1,7%), сливочное масло (на 1,6), репчатый лук (на 1,2), картофель и морковь (на 0,5%). Средняя цена на гречневую крупу-ядрицу снизилась на 0,7%.

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.