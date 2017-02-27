Экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» Северного флота готовится принять на борт НептунаВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Ошибки, которых должны избегать в отношениях мужчины и женщины
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика27.02.17 09:16

Своя вода помогла судомоделистам Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» завоевать первое место

В День защитника Отечества в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» при поддержке комитета по физической культуре и спорту Мурманской области состоялось открытое первенство Мурманской области по судомодельному спорту.  В соревнованиях приняли участие 25 обучающихся, увлекающихся судомодельным спортом и научно-техническим творчеством из Мурманска, Кольского района, ЗАТО Александровск и «МОЦДО «Лапландия» в возрасте от 8 до 18 лет.

Состоялись соревнования в следующих классах моделей: «ЕК - 600 – самоходная модель – копия военного корабля», «ЕН - 600 – самоходная модель – копия гражданского судна», «EL - 600 – самоходная модель подводной лодки. Прохождение дистанции с погружением», «Ф4-A – модель кораблей и судов с дистанционным управлением», «F3Е – радиоуправляемая скоростная модель фигурного курса, без ограничения специальной дистанции», «С - 7 – картонные и бумажные модели», «FSR ECO mini – expert - круговая дистанция».

По итогам соревнований победителями и призерами стали обучающиеся Центра «Лапландия»: Рогов Кирилл, Мочалов Александр, Киселёв Сергей, Петриленков Юрий, Пряхин Александр, Морарь Павел, Хапанчук Алексей, которые были награждены дипломами и медалями.

В общем зачёте команда центра «Лапландия» завоевала первое место.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика37% пенсионеров держатся за работу до последнего из-за нехватки средств для существованияЛичные интересы – причина 41% корпоративных конфликтов74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудников
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЕдинороссы выдвигают кандидатов - принято решение о проведении предварительного голосования в Мурманске 23 апреля
-Слово не воробей...Взлётная площадка для молодых политиков
-Нам интересно Ваше мнение
25.02.17: В правительстве РФ активно обсуждаются планы по ограничению оплаты наличными крупных покупок. А как вы относитесь к идее ограничения хождения наличных денег в стране?Проголосовал: 231 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире17:00«Хорошие новости». Информационная программа17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.19:00«Международные новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиПродажи пищевых продуктов в розничной сети в январе продолжили падение, но меньшими темпами37% пенсионеров держатся за работу до последнего из-за нехватки средств для существования-PRO ВалютуЕвро укрепился на 80 копеек, доллар – на 46 копеекРубль укрепляется, поддержанный дорожающей нефтью-PRO ЭнергетикуКолэнер направит 43 млн рублей на строительство ЛЭП 150 кВ, которые обеспечат электроснабжение объектов МТУМРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объёмом 2,25 млрд рублей-PRO ЖКХДля некоторых жителей посёлка Африканда-2 готовят корректировку платы за отоплениеПлановые отключения в Мурманске на 27февраля-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим ТопилинВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жилья
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения