Своя вода помогла судомоделистам Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» завоевать первое место

В День защитника Отечества в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» при поддержке комитета по физической культуре и спорту Мурманской области состоялось открытое первенство Мурманской области по судомодельному спорту. В соревнованиях приняли участие 25 обучающихся, увлекающихся судомодельным спортом и научно-техническим творчеством из Мурманска, Кольского района, ЗАТО Александровск и «МОЦДО «Лапландия» в возрасте от 8 до 18 лет.

Состоялись соревнования в следующих классах моделей: «ЕК - 600 – самоходная модель – копия военного корабля», «ЕН - 600 – самоходная модель – копия гражданского судна», «EL - 600 – самоходная модель подводной лодки. Прохождение дистанции с погружением», «Ф4-A – модель кораблей и судов с дистанционным управлением», «F3Е – радиоуправляемая скоростная модель фигурного курса, без ограничения специальной дистанции», «С - 7 – картонные и бумажные модели», «FSR ECO mini – expert - круговая дистанция».

По итогам соревнований победителями и призерами стали обучающиеся Центра «Лапландия»: Рогов Кирилл, Мочалов Александр, Киселёв Сергей, Петриленков Юрий, Пряхин Александр, Морарь Павел, Хапанчук Алексей, которые были награждены дипломами и медалями.

В общем зачёте команда центра «Лапландия» завоевала первое место.