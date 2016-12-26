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Мурманская область. Арктика26.12.16 09:58

Талантливых школьников приглашают принять участие в олимпиаде по физике имени Дж. К. Максвелла

17 и 19 января 2017 года в Мурманской области состоится олимпиада по физике имени Дж. К. Максвелла, целью которой является развитие физического образования и стимулирования интереса учащихся к изучению естественных наук.

Олимпиада проводится для обучающихся 7 и 8 классов в рамках регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия». Олимпиада проходит в очной форме в два тура, 17 января  – теоретический тур, 19 января  – экспериментальный тур.

Данные об итогах проведения Олимпиады в каждом регионе страны будут направляться в Образовательный фонд «Талант и успех». В апреле 2017 года в Образовательном центре «Сириус» (г.Сочи) состоится заключительный (финальный) этап Олимпиады, на который Центральной предметно-методической комиссией по физике и Образовательным фондом «Талант и успех» будут приглашены школьники Российской Федерации, показавшие лучшие результаты в своем регионе.

Участие в Олимпиаде могут принимать победители, призёры и участники  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике 2016/2017 учебного года, набравшие необходимое количество баллов, победители и призёры регионального этапа Олимпиады предыдущего учебного года.

Заявки на участие в Олимпиаде направляются муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования.

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