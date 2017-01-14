«Тайна полярной ночи» - в Полярном состоялся семейный бал-маскарад

В Городском Центре культуры «Север» состоялся семейный бал-маскарад «Тайна полярной ночи». 16 семей супружеских пар с разным семейным стажем от 7 месяцев до 33 лет из Полярного, Снежногорска и Североморска в карнавальных нарядах и масках приняли участие в конкурсе на взаимопонимание и знание своих вторых половинок.

Для всех гостей вечера работало три тематических фотозоны. Особый интерес у семейных пар вызвало участие в популярном флешмобе «Mannequin Challenge», смысл которого заключается в том, что группа людей остается неподвижной пока между ними перемещается оператор, записывающий видео. В заключение мероприятия все участники увидели готовое видео флешмоба и получили подарки.