Технический совет при Министерстве строительства и территориального развития Мурманской области рассмотрел вопрос перепланировки жилых и нежилых помещений

Председатель комитета думы по бюджету, финансам и налогам Борис Пищулин принял участие в заседании технического совета при Министерстве строительства и территориального развития Мурманской области, на котором шла речь о вопросах, связанных с перепланировкой жилых и нежилых помещений.

В ходе обсуждения Борис Пищулин обратил внимание участников заседания на проблему определения категорий работ и несоответствие норм жилищного и градостроительного кодексов. Он отметил необходимость чёткого разграничения понятий «капитальный ремонт» и «реконструкция», выразив готовность депутатского корпуса участвовать в дальнейшей работе по совершенствованию законодательства в данной сфере.