Техника находятся в хорошем техническом состоянии, а снег ждёт, когда его уберут

Сегодня депутаты городского Совета в рамках еженедельного объезда посетили парк Управления дорожного хозяйства. Они осмотрели технику и проверили её готовность к работе в весенний период.

– Сегодня перед сотрудниками предприятия стоит задача по вывозу снега, очистке ливневых канализаций, – рассказал Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» – Также специалистами учреждения выполняются работы по очистке ограждений и дорожных знаков.

Техника в парке Управления дорожного хозяйства является универсальной и легко переоборудуется. Это комбинированные дорожные машины, которые чистят и посыпают дороги, грейдеры, погрузчики, гидромолот, маневренные мини-погрузчики.

– Сегодня мы увидели, что все машины находятся в хорошем техническом состоянии, – отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Коробков. – На весенний период, для которого характерны частые перепады температур, предприятием дополнительно закуплено около 3 тысяч тонн песка и более 200 тонн соли.

Всего в этом году Управлением дорожного хозяйства было закуплено более 26 тысяч тон песка и около 2,5 тысячи тонн соли для изготовления пескосоляной смеси, которой обрабатывают дороги и тротуары. Химические реагенты в городе не используют.