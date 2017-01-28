Тёмная история с мазутом

Полковник в отставке заявляет об ущербе государству и возможной экологической катастрофе

Мурманчанин Виктор Деев, полковник в отставке, который во время своей работы имел непосредственное отношению к обеспечению воинских частей мазутом, который и сегодня, как бы это пафосно ни звучало, помнит, что давал присягу быть преданным Родине, дабы исполнить свой долг перед страной, написал письмо президенту Российской Федерации, министру обороны и главному военному прокурору.

Все письма рассказывают об истории с мазутом, который, по словам полковника в отставке, «на непонятных и, возможно, незаконных основаниях» хранятся на территории воинских частей. Виктор Дееев в письмах официальным лицам, которые первые отвечают за безопасность всего государства, заявил также и о возможной экологической катастрофе в Мурманской области, первопричина которой кроется в «халатности служащих воинских частей».

Виктор Деев принёс в редакцию газеты «Полярная правда» и свои обращения и уже первые полученные ответы. Поэтому тёмную историю с мазутом мы изложим цитатами из тех самых писем, которые уже успели рассмотреть в администрации президента и Министерстве обороны.

Чудеса в рукаве: как отработанный мазут стал как новый?

«В 2014 году на законных основаниях через отдел имущественных отношений Северного флота было принято решение продать некондиционный флотский мазут марки Ф-5, который по своим характеристикам не имел применения на кораблях Кольской флотилии, - пишет Виктор Деев. - Вся процедура согласования вплоть до департамента имущественных отношений Министерства обороны была соблюдена. Был проведён конкурс, в результате которого покупателем мазута стал директор ЗАО (в дальнейшем предприятие поменяло форму собственности на ООО) «Талисман» С. А. Карапетян». Новый владелец приобрёл мазут, который находился в воинских частях в Полярном и Видяево. Компания купила мазут, чтобы продать. И продала его часть Мурманскому морскому пароходству.

Вот только по документам, сообщает полковник в отставке, мазут прошел не как отработанный, а как кондиционный и стоил намного больше своей истинной цены. Была ли здесь коррупция или подлог? – задается вопросом Виктор Деев. И продолжает в своем письме рассказ о мазуте, который остался в после первой проданной партии. Возможно, снёчала и не сильно спешила, а потом в эпоху кризиса желающих не нашлось.

Второго покупателя компания Карапетяна не нашла. И мазут остался на хранении в воинских частях, где, по заявлению Виктора Деева, не спешат выставлять претензии коммерческим деятелям. Тем не менее, условия хранения тоже оговорены. И если бы должностные лица пытались не упустить положенную выгоду, то Минобороны получило бы, по скромным подсчетам полковника в отставке, приличную сумму. «Получаем 176 244 484, 50 – за хранение мазута только в одной войсковой части, - пишет и обосновывает все подсчеты документами Виктор Деев. - Подчеркиваю, это недополученная прибыль, и должностные лица Министерства обороны ничего не делают, чтобы эту недополученную прибыль получить. Получается, интересы государства у них не в почете? Зато в почете интересы Карапетяна – руководителя компании «Талисман». Возможно, имеет место халатность и попустительство, а возможно, и договоренности в личных коммерческих интересах. Прошу на это обратить особое внимание».

Мазут как угроза Кольскому заливу

У тёмной истории с мазутом есть и вторая сторона медали. И если факты о недополученной прибыли должны быть интересны, в первую очередь, Министерству обороны и прокуратуре, то информация о возможной экологической катастрофе – природоохранной прокуратуре, экологам, да и конечно, всем жителям Заполярья. В своем письме Виктор Деев сообщает: «мазут, который длительное время хранится в резервуарах войсковых частей, может грозить экологической катастрофой. То, что резервуары находятся в неисправном техническом состоянии, было засвидетельствовано в 2012 году. В своем докладе руководству начальник склада написал: «дальнейшее хранение мазута марки Ф-5 в технически неисправных резервуарах может привести к экологическому бедствию». Речь идет о складе в Полярном. Подтверждающие документы прилагаются. Именно из-за них и было принято решение мазут реализовать. А резервуары освободить. Мазут впоследствии был продан, но резервуары остаются наполненными топливом. Если произойдет разрыв, то мазут окажется в Кольском заливе».

Понятно, что мазут в заливе – нешуточная угроза экологии и уж точно всей рыбе, которая водится в заливе.

Из администрации президента пришёл первый ответ

Любое письмо и обращение должно быть рассмотрено – таков закон. А уж если оно содержит намеки на коррупцию или халатность, рассказывает о крупных денежных суммах, которые теряет Министерство обороны, то должно быть рассмотрено в первую очередь. Так и вышло с письмами Виктора Деева. Однако сам полковник в отставке понимал: его обращения могут спуститься на уровень Мурманской области, где и затеряются. Именно поэтому он направил не одно письмо, а несколько – в разные структуры федерального значения. Именно поэтому было так важно поставить в известность президента. И первый полученный ответ пришел как раз из его администрации. В ответе сказано, что обращение рассмотрено и направлено в Министерство обороны РФ в целях объективного и всестороннего рассмотрения. Следом пришло еще несколько ответов.

Один из них – из департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации – подтвердил, что некондиционный мазут, расположенный в воинской части в Полярном в настоящее время не выдан. Причина – неисправность штатных паровых регистров, из-за которой подогрев резервуаров с мазутом невозможен. Это как раз та история, о которой писал Деев, заметив в этом угрозу экологической безопасности. А ведь неисправность самих резервуаров была отмечена сотрудником части еще несколько лет назад!

В ответе также сказано, что «Талисман» разработал проектно-сметную документацию для разработки отдельной линии электропитания для последующего разогрева мазута. Получается, компания все же собирается вывезти сой мазут. Вот только не странное ли совпадение, что засобиралась она сразу после писем полковника в отставке первому лицу государства и министру обороны? И, в конце концов, кто же заплатит за использование воинских частей в качестве складов для мазута все последние годы? На эти вопросы официальные письма не отвечают… Пока не отвечают, обещая лишь одно – что мазут будет вывезен, а значит, экологической катастрофы не будет, и, возможно, даже резервуары приведут в порядок. Вот только успеют ли?

«Полярная правда».