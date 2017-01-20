Териберка - отрезана от «большой земли», но не замёрзнет

На сегодняшний день угольная и мазутная котельные АО "МЭС" в Териберке работают в штатном режиме.

«Мы обеспечили объекты всем необходимым именно с учётом неблагоприятных погодных условий, - подчеркнул главный инженер АО «МЭС» Сергей Чумак, - как только дорогу на Териберку откроют, мы вновь максимально пополним запасы».

На сегодняшний день запасы угля в Териберке рассчитаны минимум на две недели, мазута - на месяц. Персонал в полном объёме снабжён материалами для эксплуатации и ремонта. На случай аварийных отключений электроэнергии на объектах предусмотрены собственные дизель-генераторы, для которых также сформирован запас солярки.