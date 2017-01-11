«Тихая ночь» - театрализованное представление на тему Рождества Христова посмотрели осуждённые исправительной колонии особого режима № 16

Вчера осуждённые исправительной колонии особого режима № 16 стали зрителями необычного театрализованного представления на тему Рождества Христова. Необычность этого культурного мероприятия заключалась в том, что в роли самодеятельных артистов выступили осуждённые из мурманской исправительной колонии строгого режима №17.

Театралы-осужденные показали зрителям особого режима несколько сценок, посвященных рождению Христа. В одной из них, например, под названием «Тихая ночь», отъявленные разбойники, случайно встретив боголюбивого человека, под влиянием его благодатной духовной сущности встали на путь исправления. В промежутках между сценками артисты проникновенно поздравляли всех присутствующих стихами о Рождестве, добродетели и милосердии.

В спектакле участвовали осужденные, которые являются членами православной общины, образованной около шести лет назад в храме при ИК-17. В таком составе этот коллектив существует уже три года. Члены труппы собираются по православным торжественным дням и к каждому празднику готовят театрализованные представления, под руководством и духовной опекой отца Романа (Новрузова). Осужденные готовят реквизиты, шьют костюмы, осваивают азы режиссуры.

По словам помощника начальника УФСИН России по Мурманской области по организации работы с верующими отца Романа, у людей, которые попали в колонию впервые, способность к творчеству сохраняется больше. А у осуждённых особого режима, в «багаже» которых уже не одно серьёзное преступление, тяга к творчеству затухает внутри. Поэтому такой пример духовного созидания подвигает их думать о более позитивных вещах, чего в местах лишения свободы им не хватает.

Осужденные ИК-16 не остались в долгу. Вокально-инструментальный ансамбль колонии «Каскад» тоже выступил с концертом перед гостями и зрителями.

Данное рождественское представление – не единственное в гастрольном расписании коллектива артистов из ИК-17. Со своим спектаклем они выступят перед осуждёнными и других колоний.