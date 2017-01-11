Мёртвого кита нашли дайверы на берегу Кольского заливаВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жилья
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика11.01.17 14:25

«Тихая ночь» - театрализованное представление на тему Рождества Христова посмотрели осуждённые исправительной колонии особого режима № 16

Вчера осуждённые исправительной колонии особого режима № 16 стали зрителями необычного театрализованного представления на тему Рождества Христова. Необычность этого культурного мероприятия заключалась в том, что в роли самодеятельных артистов выступили осуждённые из мурманской исправительной колонии строгого режима №17.

Театралы-осужденные показали зрителям особого режима несколько сценок, посвященных рождению Христа. В одной из них, например, под названием «Тихая ночь», отъявленные разбойники, случайно встретив боголюбивого человека, под влиянием его благодатной духовной сущности встали на путь исправления. В промежутках между сценками артисты проникновенно поздравляли всех присутствующих стихами о Рождестве, добродетели и милосердии.

В спектакле участвовали осужденные, которые являются членами православной общины, образованной около шести лет назад в храме при ИК-17. В таком составе этот коллектив существует уже три года. Члены труппы собираются по православным торжественным дням и к каждому празднику готовят театрализованные представления, под руководством и духовной опекой отца Романа (Новрузова). Осужденные готовят реквизиты, шьют костюмы, осваивают азы режиссуры.

По словам помощника начальника УФСИН России по Мурманской области по организации работы с верующими отца Романа, у людей, которые попали в колонию впервые, способность к творчеству сохраняется больше. А у осуждённых особого режима, в «багаже» которых уже не одно серьёзное преступление, тяга к творчеству затухает внутри. Поэтому такой пример духовного созидания подвигает их думать о более позитивных вещах, чего в местах лишения свободы им не хватает.

Осужденные ИК-16 не остались в долгу. Вокально-инструментальный ансамбль колонии «Каскад» тоже выступил с концертом перед гостями и зрителями.

Данное рождественское представление – не единственное в гастрольном расписании коллектива артистов из ИК-17. Со своим спектаклем они выступят перед осуждёнными и других колоний.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»Мой пример другим наука, или Осторожно едем на машине к нашим соседям
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее«Единороссы» «забуксовали» на кандидатуре главы Мурманска
-Слово не воробей...Люди приходят не от хорошей жизни
-Нам интересно Ваше мнение
03.01.17: Наступил 2017 год, что вы от него ожидаете?Проголосовало: 427 человек
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.17:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)
-PRO ДеньгиС владельцев собственности – должников сдерут три шкурыВ Мурманской области объём бюджетных инвестиций в основной капитал увеличился в 1,5 раза-PRO ВалютуДоллар подрос почти на 21 копейку, евро снижается почти на 3 копейкиДоллар и евро продолжают теснить рубль-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 январяПлановые отключения в Мурманске на с 10 января-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения