Того, чего хотят пенсионеры, они не получат

Более двух третей граждан России (76,8%) считают приемлемым размером пенсии от 5 до 30 тысяч рублей. Как пишет газета «Известия», таковы результаты опроса, проведенного специалистами Российского государственного социального университета (РГСУ). При этом треть россиян, показывает опрос, не ожидают пенсию выше 15-20 тысяч рублей в месяц.

«На просьбу оценить приемлемый уровень своей будущей пенсии больше всего россиян (36,5%) ответили, что это - 20–30 тысяч рублей... Второй по популярности (28,1%) ответ - 15–20 тысяч рублей. Примерно каждый десятый (11,4%) опрошенный сообщил, что приемлемый уровень пенсии - 10–15 тысяч рублей. Меньше четверти людей (22,7%) хотели бы получать 30–40 тысяч рублей и более», - пишет издание.

На «приемлемость» размера пенсий влияет нынешний средний размер в стране, сейчас это чуть выше отметки в 13 тысяч рублей, рассказал управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. 15% россиян, принявших участие в опросе, оценили приемлемый размер пенсии исходя из коэффициента замещения в менее 30% от уровня заработной платы. 20% ориентировались на 40–50% от зарплаты, 19% - на 60–70%, а 36% - на 70% заработка.

По данным Россстата, в настоящее время в стране средняя заработная плата составляет 36,7 тысячи рублей. Исходя из этого, коэффициент замещения составляет примерно 35,7%.

Напомним, что в середине января текущего года министр труда Максим Топилин заявил, что в ближайшие три года реальный размер пенсий в стране будет только снижаться: выплаты уменьшатся примерно на 0,5% в год. При этом, как сообщает Росстат, за 2016 год в реальном выражении пенсия уменьшилась на 3,5%.