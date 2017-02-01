Только 10 из 59 мер социальной поддержки, действующих в Мурманской области, адресные

Политика адресности мер социальной поддержки стала одной из ключевых тем рабочей встречи губернатора Марины Ковтун с министром социального развития Мурманской области Сергеем Мякишевым. Как было отмечено на встрече, сегодня только 10 из 59 мер поддержки, действующих в Мурманской области, адресные.

«Здесь есть над чем работать. К этому призывает федеральный центр, и это веление сегодняшнего дня. Есть категории людей, которые имеют право на меры поддержки, но остро в них не нуждаются. Наверное, это несправедливо по отношению к тем, кто действительно нуждается и ждёт от государства помощи. Мы должны поддержать того, кто находится в тяжелом материальном положении и все свои силы направить на эту категорию граждан», – подчеркнула Марина Ковтун.

Сергей Мякишев отметил, что работа по внедрению принципов адресности и нуждаемости будет продолжена тщательно и взвешенно.

В качестве примера министр привёл вступивший в силу с 1 января 2017 года Закон Мурманской области об установлении фиксированного размера ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (ЕЖКВ).

«Мы очень тщательно и взвешенно подходили к определению размера выплаты. В частности, для сельских специалистов и специалистов с большим стажем предусмотрели индивидуальный размер выплаты», – объяснил Сергей Мякишев.

Новый механизм начисления выплат сейчас активно доводиться до всех профильных учреждений, ведётся разъяснительная работа для граждан. На ближайшее заседание регионального правительства министерство социального развития вынесет проект постановления об установлении порядков предоставления ЕЖКВ.