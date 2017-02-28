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Мурманская область. Арктика28.02.17 13:19

ТОП-5 самых дорогих российских сосулек 2016 года

Аналитики «АльфаСтрахование» собрали рейтинг самых дорогих «сосулек»* 2016 года, с которыми пришлось встретиться автомобилям клиентов, защищенных в этой страховой компании.

Обильные снегопады и внезапные оттепели сделали своё дело, спровоцировав частые падения сосулек, снежных глыб и наледи с крыш на застрахованные предусмотрительными автовладельцами по каско машины. Пальма первенства на наибольшему убытку принадлежит сосульке из Тюмени, которая, спикировав на заднее стекло автомобиля «Porsche», разбила его вдребезги. Убыток составил 238 тысяч рублей, которые «АльфаСтрахование» возместила невезучему автовладельцу.

Второе место в рейтинге занимают нижегородские сосульки, градом обрушившиеся на крышу автомобиля «Renault». Следы от снега и льда больше напоминают вмятину от упавшего дерева. Убыток достиг 167 тысяч рублей.

На третьем месте сосулька, которую поймал ещё один тюменский клиент страховой компании. Его верный «Volvo» пострадал на 152 тысячи рублей. Сила притяжения сыграла злую шутку и с автовладельцем из Екатеринбурга, которому пришлось потратить на ремонт автомобиля 137 тысяч рублей. Крыша и лобовое стекло внедорожника заметно деформировались от упавшей на него свежей наледи.

Замыкает пятерку самых опасных и дорогих сосулек России столичная сосулька. В результате ущерба от её падения «АльфаСтрахование» выплатила 120 тысяч рублей.

«Те водители, которые заранее позаботились о страховании своего автомобиля по каско, смогли противостоять всем погодным сюрпризам и оперативно, без дополнительных затрат, отремонтировать свои транспортные средства, - замечает директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование» Александр Харагезов.  – В некоторых случаях к нам обращались и автовладельцы, имевшие в своём арсенале только полис ОСАГО, но стоит напомнить, что при падении на автомобиль сосулек или снега полис обязательного страхования автогражданской ответственности не действует».

* - были проанализированы все случая причинения ущерба в результате падения посторонних предметов на автомобили, застрахованные в «АльфаСтрахование» по защите автокаско и произошедшие в течение 2016 г. В 98% случаев это сосульки, глыбы снега и другие снежные наросты и образования.

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