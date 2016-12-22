Торговый порт пополнил свой арсенал системы пылеподавления двумя мобильными пушками

В Мурманском морском торговом порту провели испытания новых мобильных установок, и при наступлении неблагоприятных метеорологических условий они готовы приступить к работе.

Новые передвижные установки WLP 718, как и предыдущие модели, произведены в Италии. Итальянские специалисты подчеркивают, что принцип работы WLP основан на воспроизведении природных явлений и оптимизации их эффективности при помощи передовых технологий.

Каждая такая «пушка» оснащена тремя кольцами уникальных форсунок, проходя через которые чистая вода под высоким давлением распадается на мельчайшие частицы. Размер образуемых частиц составляет от 5 до 150 микрон, что обеспечивает высокую гидродинамическую эффективность при низком потреблении воды и энергии. Мощные вентиляторы распыляют туманную завесу на расстояние до 90 метров. При этом установки могут поворачиваться на 340 градусов как по горизонтали, так и по вертикали. Таким образом, в зоне работы каждой «пушки» образуется облако водяного или снежного тумана площадью до 24 тысяч квадратных метров.

Передвижные установки WLP 718 к месту работы буксируются при помощи трактора.

Две единицы этой универсальной техники были приобретены ПАО «ММТП» заранее. Также заблаговременно 5 работников предприятия прошли специальное обучение для эксплуатации мобильных систем пылеподавления.

Введение в эксплуатацию в порту новых передвижных установок WLP 718 является продолжением практической реализации комплексной экологической программы, направленной на минимизацию влияния производственной деятельности порта на окружающую среду.