Торжественное открытие 83-го международного традиционного Праздника Севера состоится 17 марта, а горнолыжники уже разыграли медали

Торжественное открытие 83-го международного традиционного Праздника Севера состоится 17 марта в Мурманске на площади Пять Углов, однако спортсмены уже вступили в спор за медали Полярной олимпиады.

В Полярных Зорях на склоне «Салма» комплекты наград разыграли горнолыжники. Старты собрали 40 участников из городов области, а также Карелии и Подмосковья.

У женщин в слаломе-гиганте золотую медаль завоевала апатитчанка Вера Ложкина. Серебряным призером стала Александра Наумова из Кировска, бронзовым – жительница Мончегорска Полина Кузнецова. У мужчин первенствовал Егор Ширшков. На вторую и третью ступени пьедестала почёта поднялись представители Мончегорска Денис Макаров и Данил Щёкотов.

В слаломе у женщин золотая медаль вновь досталась Вере Ложкиной. «Серебро» и «бронзу» взяли мончегорки Полина Кузнецова и Елизавета Вопсева. У мужчин в этой дисциплине победителем стал Данил Щёкотов. Второе место занял Денис Макаров, третье – Даниил Титаренко из Звенигорода.

Второй этап соревнований состоится в Кировске – с 14 по 16 марта на снежных трассах горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» спортсмены разыграют награды в супергиганте и суперкомбинации. Начало стартов в 12.00.