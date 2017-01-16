Траулер «Жемчужина» дрейфует в Баренцевом море, потеряв ход

Траулер «Жемчужина» мурманского рыболовецкого колхоза «Всходы коммунизма» потерял ход в Баренцевом море из-за намотки сетей на винт.

Судно с 31 рыбаком на борту дрейфует со вчерашнего дня, на помощь ему вышло спасательное судно. «Спасательное судно «Мурманрыба» вышло на помощь траулеру в Баренцевом море и планирует прибыть к месту ЧП до конца сегодняшнего дня», - сообщил начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий Леонтьев.

С потерявшим ход судном установлена связь, пострадавших на его борту нет, моряки обеспечены всем необходимым.

В Баренцевом море сейчас продолжается шторм, волнение составляет 5 баллов.

Спасатели планируют отбуксировать траулер в порт Мурманск, до которого от места ЧП 300-350 морских миль. Это может занять до 3 дней, если погода не ухудшится.