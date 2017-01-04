ТРЛК «Сопка-2» прикроет небо Арктической зоны

Новый трассовый радиолокационный комплекс (ТРЛК) «Сопка-2» введён в эксплуатацию на острове Врангеля в 2016 году. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев. «Основная задача нового комплекса - получение, обобщение и анализ информации о воздушной обстановке в Арктической зоне. Благодаря высокой разрешающей способности он способен распознавать отдельные воздушные цели, летящие в составе группы», - уточнил Гордеев.

По его словам, «Сопка-2» оборудована защитным антенным куполом и способна работать в любых метеоусловиях, в частности при ветрах до 40 метров в секунду и температурах до 40 градусов мороза по Цельсию.

Монтаж нового комплекса выполнен в короткие сроки представителями предприятий промышленности совместно с военнослужащими отдельного радиолокационного подразделения ВВО в тяжелых погодных условиях.

ТРЛК «Сопка-2» предназначен для использования в качестве источника радиолокационной информации для систем управления воздушным движением и контроля воздушного пространства. Он обеспечивает обнаружение воздушных объектов, измерение дальности, азимута и угла места (высоты) целей, определение государственной принадлежности воздушных судов, пишет ТАСС.

Для выполнения задача военного характера на острове Врангеля в 2014 году построен комплекс для проживания личного состава с пищеблоком для приготовления горячей пищи, сауной, биллиардной, жилыми комнатами.