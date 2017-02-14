Трудно переоценить важность службы, которую несли и продолжают нести наши ребята в «горячих точках» за рубежом – Марина Ковтун

Сегодня, накануне Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, губернатор Мурманской области Марина Ковтун традиционно встретилась с ветеранами боевых действий в Афганистане.

«За последние годы в мире произошло много событий, изменивших общественное сознание, в частности, по отношению к военным действиям за рубежом. Сегодня слова тех, кто говорит, что война в Афганистане была бессмысленной, выглядят чудовищной ложью. Десять лет шла война, которая принесла нам огромное количество потерь, и «Аль-Каида» (запрещённая в России террористическая организация) подняла голову именно тогда, когда советские войска были выведены из Афганистана. Но мы не должны забывать и о тех, кто принимал участие в боевых действиях за рубежом, государство должно заботиться о людях, которые выполняли свой долг далеко за его пределами», – отметила, открывая беседу, Марина Ковтун.

В ходе встречи Олег Шубин преподнес губернатору в подарок книгу «Кандалакша помнит своих сыновей». 300 экземпляров красочной книги, посвященной жителям Кандалакши, воевавшим в Афганистане и Чечне, удалось издать благодаря гранту Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Книгу распространят в библиотеках и школах района, раздадут семьям ветеранов боевых действий. Председатель Мончегорского отделения общественной организации «Боевое братство» Игорь Бойко поблагодарил губернатора Марину Ковтун за помощь в открытии мемориала Памяти павшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах. Председатель Мурманской региональной организации общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Валерий Лозован акцентировал внимание на проблемах Центра реабилитации и интеграции инвалидов войны – руководству некоммерческой организации тяжело оплачивать коммунальные и иные платежи. Губернатор поручила министру социального развития Мурманской области Сергею Мякишеву помочь руководству центра войти в программы поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Глава региона обратила внимание, что на встрече впервые присутствует женщина. Член правления Оленегорского областного отделения «Боевое братство» Любовь Зубанова рассказала, что служила медсестрой в Афганистане в 1982-83 годах в должности сержанта. В чужую страну позвало чувство долга – после начала войны девушка пришла в военкомат и попросилась на интернациональную службу.

В завершение встречи Марина Ковтун еще раз подчеркнула, что только сейчас людям становится понятно, насколько важно выполнение воинского долга за рубежом.

«На прошлой неделе мы встречали в Североморске нашу корабельную группу, вернувшуюся от берегов Сирии. Все понимают, с чем сегодня борются там наши лётчики, моряки, военные специалисты, – с игиловской заразой, которая, если сегодня не защищать от нее свою страну, очень быстро окажется у порога. Трудно переоценить важность той службы, которую несли и продолжают нести наши ребята в «горячих точках» за рубежом», – отметила глава региона.