Турнира по мини-футболу организаций топливно-энергетического комплекса региона состоится в Мурманске

24 декабря в Мурманске состоится торжественное открытие турнира по мини-футболу организаций топливно-энергетического комплекса региона. В Легкоатлетическом манеже в Долине Уюта в церемонии открытия примут участие заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский, министр строительства и территориального развития Мурманской области Леонид Кан.

В турнире участвуют 16 команд, к том числе «Апатитская ТЭЦ» (филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1) «КОЛАТОМ» (филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция»), Колэнерго (филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго») и другие. Команды-победители среди предприятий энергетики и строительства проведут между собой товарищеский матч.

Начало турнира – 9.00. Торжественное закрытие турнира – 20.00.