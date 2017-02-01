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Мурманская область. Арктика01.02.17 13:20

Турпоток между РФ и Финляндией в 2016 году снизился на 11%

В 2016 году через автомобильные пункты пропуска Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) за пределы РФ и обратно в страну проследовали порядка 13 млн человек, что на 4,6% меньше, чем в 2015 году, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СЗТУ, наибольшее сокращение потока зафиксировано на российско-финляндской границе, где в 2016 году границу на въезд и на выезд пересекли 7 млн 345 тысяч человек, а в 2015 - 8 млн 281 тысяча человек. Таким образом, турпоток снизился на 11,3%.

В 2016 году также произошло значительное сокращение количества автобусов с пассажирами, пересекших границу. В 2015 году на российско-финляндской границе их было более 38 тысяч, а в минувшем году - чуть более 29 тысяч

В 2016 году также было зафиксировано сокращение потока легковых автомобилей на российско-финляндской границе, через автомобильные пункты пропуска СЗТУ прошли в оба направления чуть более 3,3 млн автомобилей, в 2015 году - 3,5 млн. Всего в 2016 году в РФ и за её пределы через автомобильные пункты пропуска СЗТУ проехали почти 4,6 млн автомобилей, что на 3,8% меньше, чем в 2015 году.

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