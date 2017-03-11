Туши свет! 25 марта в 20.30 состоится ежегодная акция «Час Земли»

Темой «Часа Земли – 2017» стало ответственное отношение человека к природе.

Час Земли – это международная символическая акция, проводимая Всемирным фондом дикой природы (WWF). В этот час сотни миллионов людей по всему миру выключают свет в своих домах и офисах, чтобы показать неравнодушие к будущему планеты и призвать к бережному отношению к ресурсам Земли. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. В 2017 году международный «Час Земли» состоится в 10-й раз – акция будет проведена в субботу, 25 марта.

Сегодня Час Земли – это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 175 стран и почти 7000 городов. В России акция проводится с 2009 года, в ней принимают участие более 20 миллионов человек.

Для поддержки данного мероприятия достаточно провести один час без электричества. Присоединяйтесь!