Творческая встреча, посвященная жизни и деятельности Евгения Примакова, состоится в библиотеке

16 февраля 14.30 в Мурманской областной научной библиотеке состоится творческая встреча, посвященная политику, академику, экс-президенту Торгово-промышленной палаты Российской Федерации – Евгению Максимовичу Примакову.

Участники встречи, организованной Торгово-промышленной палатой Мурманской области, узнают Е. Примакова не только как выдающегося государственного деятеля, но и как человека. В библиотеке состоится премьерный показ документального фильма о профессиональном и жизненном пути Евгения Максимовича: прозвучат автобиографические воспоминания о детстве, любви, преодолении трудностей в работе и жизни, будут продемонстрированы кадры из личного архива Примакова, прозвучат песни, написанные на стихи Евгения Максимовича.

В рамках встречи состоится торжественная передача в фонд главной библиотеки Мурманской области 10-томного собрания трудов Е.М. Примакова, изданного Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. В собрание трудов вошли его академические, экономические работы, политическая публицистика, очерк о Евгении Максимовиче, хронология его жизни, редкие фотографии.