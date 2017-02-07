Творческий вечер саамского барда и поэта Ивана Матрёхина состоялся в Мурманской областной научной библиотеке

В Мурманской областной научной библиотеке состоялся творческий вечер Ивана Матрёхина – известного саамского барда и поэта, председателя общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Мурманской области.

На вечере, приуроченном к Международному дню саамов, в исполнении Ивана Матрехина прозвучали песни на русском и саамском языках. Участникам встречи был представлен авторский диск «С любовью к Северу», в котором мастерски сочетаются музыка и фотографии Кольского полуострова. Особый интерес гостей вечера вызвали отрывки из музыкального видеоспектакля «Солнце над тундрой» на стихи и музыку Ивана Матрехина, который создан по мотивам произведения Павла Юрьева «Сказка о солнце».

Значимость творчества Ивана Яковлевича в своих выступлениях подчеркнули президент Ассоциации кольских саамов Елена Яковлева и руководитель Мурманского областного центра коренных народов Севера Надежда Чупрова.