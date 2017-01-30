Тяжёлая техника не может работать на дорогах при большом количестве припаркованных автомобилей мурманчан

На дорогах Мурманска круглосуточно трудится техника. Работа организована в две смены, графики уборки улично-дорожной сети публикуются на сайте администрации Мурманска и размещаются в городских СМИ для того, чтобы автовладельцы могли на время производства работ переместить свое авто.

Самые проблемные участки перекрываются, ставятся временные запрещающие знаки. При активной поддержке ГИБДД разыскиваются владельцы припаркованных машин.

– Тяжёлая техника не может работать при большом количестве припаркованных автомобилей, приходится возвращаться на такие участки повторно, чтобы убрать и вывезти снег, – рассказал директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. – Сложные участки удается очистить только при поддержке ГИБДД.

Сегодня таким образом сотрудники Управления дорожного хозяйства чистят улицу Зои Космодемьянской: участок от дома № 2а до дома № 34. Однако в этом случае автолюбители не отреагировали даже на установленные запрещающие знаки.

На прошлой неделе совместными с ГИБДД усилиями удалось тщательно – от бордюра до бордюра, до асфальта – очистить от снега улицы Капитана Егорова, Дзержинского, Карла Маркса и другие. Техника трудилась во всех районах города: на улицах Сафонова и Загородной, Гагарина, Бочкова, Щербакова.