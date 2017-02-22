У нас есть что защищать, чем защищаться, и кому защищать! - Александр Абрамов

21 февраля в Североморском Доме культуры «Строитель» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. Здесь собрались моряки-североморцы, воины 1 дивизии ПВО, военнослужащие гарнизона и члены их семей. На сцене ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота исполняет песни военных лет, и, среди них, песню из кинофильма «Офицеры», слова которой не могут оставить равнодушными россиян вот ужу почти пол века: «Нет в России семьи такой, \\ Где б не памятен был свой герой. \\ И глаза молодых солдат \\ С фотографий увядших глядят… \\ Этот взгляд – словно высший суд \\ Для ребят, что сейчас растут, \\ И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, \\ Ни с пути свернуть».

Да и есть ли сила, которая может свернуть с пути детей, внуков и правнуков тех, «Кто в штыки поднимался, как один, тех, кто брал Берлин», тех, кто с фотографиями своих предков-фронтовиков шел в рядах «Бессмертного полка».

Выступая на торжественном собрании, вице-адмирал Николай Евменов подчеркнул, что военнослужащие в полной мере осознают свою ответственность перед страной, интересы которой они защищают с оружием в руках. Он напомнил о тех мероприятиях боевой подготовки, которые выполнили североморцы. Это сотни тысяч миль, пройденных кораблями Северного флота, это высадка десанта на арктические острова, это тысячи уничтоженных боевиков и их баз во время выполнения боевой задачи в Сирии авианосной группой. Северный флот поддерживает в высокой степени боевой готовности морские силы ядерного сдерживания, выполняя стратегическую задачу.

Командующий вручил государственные награды и награды Министерства обороны отличившимся военнослужащим. По итогам конкурса среди журналистов, освещающих боевые будни североморцев, Николай Евменов вручил награды лучшим журналистам, среди которых североморцы Лев Федосеев и Анна Вихрова. Он же вручил медали «Участнику военной операции в Сирии» артистам ансамбля песни и пляски Северного флота.

От имени губернатора Мурманской области Марины Ковтун поздравления североморцам передал ее заместитель Роман Дурягин. Он же вручил Почётные знаки «За доблестную службу в Заполярье» нескольким военнослужащим кадрового состава и запаса.

С поздравления своим бывшим коллегам выступил и капитан 1 ранга в отставке, а ныне председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой.

Не только с Днём защитника Отечества поздравил североморцев глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов. Зная, что в зале присутствуют и ветераны военной службы, он поздравил их и с Днём Советской Армии и Военно-морского флота, который 23 февраля отмечался с 1922 года.

- Сегодня мы должны вспомнить всех тех, кто защищал наше Отечество на протяжении всей тысячелетней истории, - сказал Александр Абрамов. Он напомнил, что сейчас в мире сложилась непростая военно-политическая обстановка.

Хотелось бы напомнить всем нашим недругам, чтобы они обратились к трудам канцлера Германии Отто фон Бисмарка, который писал: «Превентивная война против России – самоубийство из-за страха смерти». Славян невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет, говорил Бисмарк.

Невозможно было это сделать ранее, не получится и в обозримой перспективе.

У нас есть что защищать, чем защищаться, и кому защищать!

Глава ЗАТО поздравил всех, кто носил, носит и будет носить погоны, ветеранов, членов семей военнослужащих.