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Мурманская область. Арктика01.02.17 12:04

У оптовиков и на АЗС Мурманской области продолжается рост цен на топливо

Специалисты УФАС России по Мурманской области  провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен с 23 по 29 января 2017 года. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 36,60 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 39,20 руб.  - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 40,30 руб.  - изменений не зафиксировано.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в  Мурманской области  изменились следующим образом: АИ-92 - 37,74 руб.  - увеличение на 20 коп.; АИ-95 - 40,44 руб.  - увеличение на 20 коп.; Дт/зим - 42,70 руб.  - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 36,62 руб.  - понижение на 3 коп.; АИ-95 - 39,35 руб.  - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 40,95 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - в среднем 36,65 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 39,20 руб.  - изменений не зафиксировано; Дт/зим - в среднем 40,30 руб.  - изменений не зафиксировано.

 У независимого продавца ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 36,99 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 39,75 руб.  - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 41,49 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца  ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 36,95 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 39,55 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 40,95 руб. - изменений не зафиксировано.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» не изменились: АИ-92 - 47100 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 48200 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/зим - 47500 руб/т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты  изменились следующим образом: АИ-92 - 45150 руб/т (увеличение на 500 руб/т); АИ-95 - 45600 руб/т (увеличение на 50 руб/т); Дт/зим - 45700 руб/т (изменений не зафиксировано).

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