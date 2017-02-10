У жителей Мурманской области в 2016 году денежные доходы увеличились, но в реальном выражении снизились

Информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-декабрь 2016 года разместило на официальном сайте региональное Министерство экономического развития.

Как сообщает ведомство, по предварительным данным Мурманскстата в январе-ноябре 2016 года среднедушевые денежные доходы населения Мурманской области составили 33702 рубля в месяц, что в реальном выражении ниже уровня соответствующего периода 2015 года на 9,4%. Снижение реальных денежных доходов населения обусловлено двумя факторами: во-первых, отрицательной динамикой реальной заработной платы и реального размера пенсии, отсутствием индексации денежного довольствия военнослужащих, снижением доходов от вкладов в банках и от предпринимательской деятельности, во-вторых, пересчётом органами статистики объёма денежных доходов населения за 2015 год в сторону увеличения на 2,6% (на 8,5 млрд рублей).

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за январь-ноябрь 2016 года сложилась в размере 47391,2 рубля, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 5,4%, в реальном исчислении снизилась на 2,0%.

Рост заработной платы в среднем по области в большей степени обеспечен увеличением оплаты труда в организациях реального сектора экономики.

Наиболее значительные темпы роста заработной платы отмечены по следующим видам деятельности: добыча полезных ископаемых – на 15%, морской транспорт – на 14%, рыболовство – на 12%, производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды – на 10%, гостиницы и рестораны – на 9%, рыбоводство и розничная торговля – на 8%.

Среди организаций социальной сферы рост оплаты труда составил: в сфере культуры и спорта – 107,4%, здравоохранения и предоставления социальных услуг – 105,3%, образования – 104,7%.

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 января 2017 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 111,8 млн. рублей и снизилась по сравнению с 1 декабря 2016 года на 19,7 млн рублей в основном за счёт погашения задолженности в филиале «СУ № 316» и обособленном подразделении филиала «Управление механизации и автотранспорта № 321» ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» в г.Североморске.

Заработную плату в установленный срок не получили 1195 работников в 9 организациях. На три организации, находившиеся в процессе конкурсного производства, приходилось 57,5% всей задолженности по заработной плате.