ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ+Бизнес: Алексей Савинцев приглашает всех на выставку «Книжный салон», которая состоится в мартеРоссияне объективно обеднели за последнюю пару лет – Михаил Задорнов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика10.02.17 09:45

У жителей Мурманской области в 2016 году денежные доходы увеличились, но в реальном выражении снизились

Информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-декабрь 2016 года разместило на официальном сайте региональное Министерство экономического развития.

Как сообщает ведомство, по предварительным данным Мурманскстата в январе-ноябре 2016 года среднедушевые денежные доходы населения Мурманской области составили 33702 рубля в месяц, что в реальном выражении ниже уровня соответствующего периода 2015 года на 9,4%. Снижение реальных денежных доходов населения обусловлено двумя факторами: во-первых, отрицательной динамикой реальной заработной платы и реального размера пенсии, отсутствием индексации денежного довольствия военнослужащих, снижением доходов от вкладов в банках и от предпринимательской деятельности, во-вторых, пересчётом органами статистики объёма денежных доходов населения за 2015 год в сторону увеличения на 2,6% (на 8,5 млрд рублей).

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за январь-ноябрь 2016 года сложилась в размере 47391,2 рубля, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 5,4%, в реальном исчислении снизилась на 2,0%.

Рост заработной платы в среднем по области в большей степени обеспечен увеличением оплаты труда в организациях реального сектора экономики.

Наиболее значительные темпы роста заработной платы отмечены по следующим видам деятельности: добыча полезных ископаемых – на 15%, морской транспорт – на 14%, рыболовство – на 12%, производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды – на 10%, гостиницы и рестораны – на 9%, рыбоводство и розничная торговля – на 8%.

Среди организаций социальной сферы рост оплаты труда составил: в сфере культуры и спорта – 107,4%, здравоохранения и предоставления социальных услуг – 105,3%, образования – 104,7%.

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 января 2017 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 111,8 млн. рублей и снизилась по сравнению с 1 декабря 2016 года на 19,7 млн рублей в основном за счёт погашения задолженности в филиале «СУ № 316» и обособленном подразделении филиала «Управление механизации и автотранспорта № 321» ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» в г.Североморске.

Заработную плату в установленный срок не получили 1195 работников в 9 организациях. На три организации, находившиеся в процессе конкурсного производства, приходилось 57,5% всей задолженности по заработной плате.

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЖириновский хочет установить рекорд, а партия «Яблоко» готово сделать предложение всем молодым гражданам России
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
03.02.17: Александр Лукашенко, президент Беларуси, во время пресс-конференции 3 февраля заявил, что в России «за взятку всё можно» сделать. Как вы относитесь к такой оценке нашей действительности?Проголосовало: 454 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире12:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)12:30Новости. Информационная программа.13:00«Международные новости». Информационная программа13:30Новости. Информационная программа.14:00«Умка». Детская программа (6+)14:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиЦБР желает российским пенсионерам «Мира»Россияне объективно обеднели за последнюю пару лет – Михаил Задорнов-PRO ВалютуДоллар и евро начали торги снижениемДоллар снизился почти на 49 копеек, евро – на 42 копейки-PRO ЭнергетикуЗа 2016 году Колэнерго повысило пропускную способность сетей, обеспечило надёжность и качество электроснабжения населённых пунктов и предприятий регионаПАО «ТГК-1» заключило соглашения с учебными заведениями Заполярья-PRO ЖКХДело труба, или Бесхозные коммуникации затопили подвал жилого домаПлановые отключения в Мурманске на 10 февраля-PRO Нефть и газОбъёмы перевозок наливных грузов по Северному морскому пути в 2016 году показали небывалый ростДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тонн-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения