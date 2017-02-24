Мурманская область. Арктика24.02.17 10:06
Учащиеся кадетских классов покажут, как они могут стрелять
25 февраля в 12 часов в рамках сотрудничества ДОСААФ и МРО ОГО ВФСО «Динамо» состоится традиционное лично-командное первенство по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки среди учащихся кадетских классов, патриотических и стрелковых клубов Мурманской области. Соревнования приурочены к празднованию Дня защитника Отечества.
Открытие соревнований состоится в стрелково-спортивном клубе ЧУ МОССК ДОСААФа.
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