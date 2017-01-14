Учащиеся МБОУ «Гимназия» г.Полярный – лауреаты XXIV Российской фестивальной программы «Рождественская ёлка в Москве»

С 5 по 8 января группа учащихся МБОУ «Гимназия» г.Полярный под руководством педагога-организатора Сарбаевой М.И. приняла участие в ежегодной XXIV Российской фестивальной программе «Рождественская ёлка в Москве».

Инициаторы проведения фестиваля – некоммерческая организация «Педагогический центр «Каникулы» и Межрегиональный кадетский культурный центр.

Основными задачами программы являются гражданско-патриотическое воспитание, сохранение и развитие национальной культуры и традиций, ознакомление детей с историческими и культурными центрами г. Москвы, межрегиональное и межнациональное сотрудничество.

Представив на сцене Московского государственного института культуры два номера: вокально-хореографическую композицию и современный танец, гимназисты стали лауреатами фестиваля.

Кроме того, учащиеся МБОУ «Гимназия» г. Полярный посетили выставочные экспозиции Третьяковской галереи, Дарвиновского музея, посетили Красную Площадь.

Самым запоминающимся моментом стало посещение главного новогоднего представления – Общероссийской новогодней елки в Государственном Кремлевском Дворце.