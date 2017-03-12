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Мурманская область. Арктика12.03.17 09:36

Участники Арктической экспедиции Минобороны России стали первыми в мире, кому удалось дойти на технике от материковой части до острова Котельный

Арктическая экспедиция Минобороны России стала первой в мире научной миссией, которой удалось преодолеть расстояние до острова Котельный архипелага Новосибирские острова по ледовому покрытию моря Лаптевых на технике, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. «Члены экспедиции Минобороны стали первыми в мире, кому удалось дойти на технике от материковой части до острова Котельный. Представители Минобороны России и предприятий промышленности на современных образцах снегоболотоходной техники преодолели 1140 километров по ледовому покрытию моря Лаптевых и прибрежной зоне достигли цели», говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

В ходе экспедиции специалисты провели около сотни различных исследований и лабораторных работ, изучающих возможности вооруженной военной и специальной техники в условиях низких температур (до минус 60 градусов Цельсия). Кроме того, проведены испытания армейских снегоходов, двухзвенных гусеничных транспортеров, специальных транспортных средств на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов ТРЭКОЛ, а также двухзвенных транспортеров семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ.

Как ожидается, через несколько дней члены экспедиции отправятся обратно в Тикси (Саха, Якутия) по ледовому покрытию.

 

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