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Мурманская область. Арктика18.02.17 10:32

Участники сбора руководящего состава ВМФ России почтили память погибших экипажей АПЛ «Курск» и «Комсомолец»

В рамках ежегодного оперативного сбора с руководящим составом Военно-морского флота России, который проходит в Санкт-Петербурге, вчера состоялась памятная церемония возложения цветов и венков к местам захоронений экипажей атомных подводных лодок (АПЛ) «Курск» и «Комсомолец», а также командования Тихоокеанского флота, погибшего в авиакатастрофе 1981 года.

Это памятное мероприятие проходит ежегодно на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга, когда для участия в сборе с руководящим составом ВМФ России прибывают командующие Северным, Тихоокеанским, Черноморским, Балтийским флотами и Каспийской флотилией.

Церемония, в которой приняли участие военнослужащие и ветераны ВМФ, прошла под руководством начальника Главного штаба ВМФ вице-адмирала Андрея Воложинского.

«Военно-Морской Флот бережно хранит и чтит память не вернувшихся с моря. Эта память отражена не только в боевой исторической летописи ВМФ, но и в мерах, которые мы предпринимаем, чтобы подобные трагедии не повторялись», — сообщил вице-адмирал Андрей Воложинский.

По его словам, за последние годы существенно улучшились условия службы и жизни подводников. Совершенствуются поисково-спасательные силы флотов. В состав принимаются суда комплексного поисково-спасательного обеспечения новых поколений, подводные необитаемые и обитаемые поисково-спасательные аппараты.

«Военно-морской флот России развивается и в центре внимания всегда будет всесторонняя забота о людях, связавших свою жизнь с морем», — подчеркнул начальника Главного штаба ВМФ, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

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