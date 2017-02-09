Ученики Мурманского политехнического лицея сходили на экскурсию на Площадь Свободы

Сегодня для учеников Мурманского политехнического лицея прошёл познавательный урок на свежем воздухе. Место проведения – сквер на улице Ленинградской – было выбрано не случайно. Эта популярная зона отдыха всегда имела особое значение для мурманчан.

В 20-х годах прошлого века на месте будущего сквера находился пустырь с громким названием «Площадь Свободы» (позднее – «Площадь жертв революции»). В 1927 году в центре пустыря построили первый городской памятник – жертвам интервенции – и начали проводить митинги и демонстрации.

В 2015 году зелёная зона была реконструирована. При этом исторический облик сквера удалось сохранить. Так, после реконструкции здесь вновь появились фонтаны. Архитекторы и проектировщики изучили архивы и с учетом современных материалов и технологий воссоздали гидротехнические сооружения.

Также установили сцену, которая стала сегодня универсальной площадкой для выступлений.

– Сегодня парк пользуется большой популярностью у мурманчан. Примечательно, что здесь проходят не только крупные городские мероприятия, концерты, праздники, но и уроки истории, экскурсии. Надеемся, эта традиция будет продолжена и в дальнейшем, – отметил директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.

На уроке ребята узнали о том, как менялся облик сквера на протяжении многих лет. Юные мурманчане в свою очередь рассказали, чем для них примечателен этот зеленый уголок нашего города.

– Я часто прихожу сюда с друзьями. Это очень интересное место со своей уникальной историей, – поделилась впечатлениями ученица Мурманского политехнического лицея Анна Гаврилова. – Нельзя не отметить, что с каждым годом сквер все больше преображается.

Наша справка:

За последние годы в Мурманске появились 27 современных зелёных зон отдыха – с игровыми и спортивными комплексами, городскими скульптурами, красочной иллюминацией.