Учения мотострелковых подразделений прошли на Северном флоте

На Северном флоте прошли учения мотострелковых подразделений в рамках отборочного этапа конкурса «Отличник войсковой разведки» Армейских международных игр 2017 года. Занятия прошли на полигоне под Печенгой в Мурманской области. Военнослужащие провели марш-бросок, выполнили стрельбы из различных положений по движущимся и стационарным мишеням.

Все элементы прошедшего учения войдут в конкурсную программу армейских игр. Кроме того мотосрелки Северного флота отработали специальные задачи: североморцы организовали засаду на эшелон условного бандформирования, уничтожили сопровождение и взяли в плен одного из противников.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, выполнить задачу было необходимо в кратчайшее время, а дополнительную нагрузку мотострелкам создали суровые условия Крайнего Севера. Действовать приходилось в глубоком снегу и при низкой температуре воздуха.