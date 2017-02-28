Сочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсийМинистр труда озабочен не обеспечением занятости россиян, а предлагает возродить страхование от безработицы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика28.02.17 12:49

Ударники капиталистического труда - 30 крупнейших банков России в 2016 году увеличили прибыль в 4,6 раза!

ЦБ РФ опубликовал сводную статистическую информацию по 30 крупнейшим банкам по состоянию на 1 января 2017 года. Согласно этим данным, за прошлый год тридцатка крупнейших банков получила прибыль в размере 1 трлн 14,5 млрд рублей  по сравнению с прибылью в 219,8 млрд рублей годом ранее. Таким образом, прибыль тридцатки крупнейших выросла в 4,6 раза.

Активы 30 крупнейших банков на 1 января составили 63 трлн 699,2 млрд рублей (на 1 декабря 2016 г. - 64 трлн 140,4 млрд рублей). Таким образом, активы за декабрь сократились на 0,7%. Из них кредиты и прочие ссуды составили 45 трлн 71,95 млрд рублей. В том числе кредиты физлицам - 8 трлн 746,4 млрд рублей. За месяц объём кредитов, выданных физлицам 30 крупнейшими банками, почти не изменился.

Фонды и прибыль 30 крупнейших банков на 1 января текущего года составляли 7 трлн 192,2 млрд рублей, из них фонды банков - 3 трлн 284,1 млрд рублей, прибыль c учётом финансовых результатов прошлого года - 3 трлн 816,8 млрд рублей, в том числе прибыль текущего года - 1 трлн 14,5 млрд рублей.

В январе-ноябре прибыль 30 крупнейших банков составляла 847,663 млрд рублей. Таким образом, в декабре «тридцатка» заработала 166,8 млрд рублей по сравнению с прибылью 17,3 млрд рублей в декабре прошлого года. Показатель увеличился почти в 10 раз.

30 крупнейших банков аккумулировали на 1 января вклады физлиц на сумму 20 трлн 209,5 млрд рублей. За месяц объём вкладов в 30 крупнейших банках увеличился на 2,5% после повышения на 1,8% месяцем ранее.

А в это время, более четверти — 26% — россиян, опрошенных ВЦИОМом, выразили желание получать от государства продовольственные карточки, заявив, что нуждаются в дополнительных деньгах на покупку продуктов.

Комментарии

№ 128.02.17 13:07 - Антон К.вот так и живём из века в век: кому-то жемчук мелок, а кому-то щи жидкие
-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаУдарники капиталистического труда - 30 крупнейших банков России в 2016 году увеличили прибыль в 4,6 раза!37% пенсионеров держатся за работу до последнего из-за нехватки средств для существованияЛичные интересы – причина 41% корпоративных конфликтов
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЕдинороссы выдвигают кандидатов - принято решение о проведении предварительного голосования в Мурманске 23 апреля
-Слово не воробей...Взлётная площадка для молодых политиков
-Нам интересно Ваше мнение
25.02.17: В правительстве РФ активно обсуждаются планы по ограничению оплаты наличными крупных покупок. А как вы относитесь к идее ограничения хождения наличных денег в стране?Проголосовало: 287 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«Академия « Художественный сериал, 18 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиСочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсийУдарники капиталистического труда - 30 крупнейших банков России в 2016 году увеличили прибыль в 4,6 раза!-PRO ВалютуЕвро подрос на 13 копеек, доллар – почти на 3 копейкиРубль упал, но хочет отжаться-PRO ЭнергетикуКолэнер направит 43 млн рублей на строительство ЛЭП 150 кВ, которые обеспечат электроснабжение объектов МТУМРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объёмом 2,25 млрд рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 мартаАлексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области, определил два основных вида неплательщиков ЖКУ-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыСочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсийМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим Топилин
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения