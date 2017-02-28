Ударники капиталистического труда - 30 крупнейших банков России в 2016 году увеличили прибыль в 4,6 раза!

ЦБ РФ опубликовал сводную статистическую информацию по 30 крупнейшим банкам по состоянию на 1 января 2017 года. Согласно этим данным, за прошлый год тридцатка крупнейших банков получила прибыль в размере 1 трлн 14,5 млрд рублей по сравнению с прибылью в 219,8 млрд рублей годом ранее. Таким образом, прибыль тридцатки крупнейших выросла в 4,6 раза.

Активы 30 крупнейших банков на 1 января составили 63 трлн 699,2 млрд рублей (на 1 декабря 2016 г. - 64 трлн 140,4 млрд рублей). Таким образом, активы за декабрь сократились на 0,7%. Из них кредиты и прочие ссуды составили 45 трлн 71,95 млрд рублей. В том числе кредиты физлицам - 8 трлн 746,4 млрд рублей. За месяц объём кредитов, выданных физлицам 30 крупнейшими банками, почти не изменился.

Фонды и прибыль 30 крупнейших банков на 1 января текущего года составляли 7 трлн 192,2 млрд рублей, из них фонды банков - 3 трлн 284,1 млрд рублей, прибыль c учётом финансовых результатов прошлого года - 3 трлн 816,8 млрд рублей, в том числе прибыль текущего года - 1 трлн 14,5 млрд рублей.

В январе-ноябре прибыль 30 крупнейших банков составляла 847,663 млрд рублей. Таким образом, в декабре «тридцатка» заработала 166,8 млрд рублей по сравнению с прибылью 17,3 млрд рублей в декабре прошлого года. Показатель увеличился почти в 10 раз.

30 крупнейших банков аккумулировали на 1 января вклады физлиц на сумму 20 трлн 209,5 млрд рублей. За месяц объём вкладов в 30 крупнейших банках увеличился на 2,5% после повышения на 1,8% месяцем ранее.

А в это время, более четверти — 26% — россиян, опрошенных ВЦИОМом, выразили желание получать от государства продовольственные карточки, заявив, что нуждаются в дополнительных деньгах на покупку продуктов.