Ударники капиталистического труда: российские миллиардеры с начала года стали богаче на 27%В России высокая производительность труда из-за низких зарплат – Михаил Шмаков
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Мурманская область. Арктика02.03.17 07:20

Ударники капиталистического труда: российские миллиардеры с начала года стали богаче на 27%

Совокупное состояние российских миллиардеров за первые два месяца 2017 года увеличилось на 26,9%, следует из данных индекса «Bloomberg Billionaires Index»* (BBI).

Согласно этому индексу, основатель «USM Holdings» Алишер Усманов увеличил свой капитал с начала года на 1,2 миллиарда долларов, до 14,1 миллиарда долларов.

Президент компании «Русал» Олег Дерипаска стал за минувшие два месяца богаче на 521,3 миллиона долларов, основной бенефициар Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников стал богаче на 900,3 миллиона долларов. Состояние главы совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина выросло за два месяца на 850,2 миллиона долларов.

Увеличение капитала также зафиксировано у основного владельца «ЕвроХима» Андрея Мельниченко (он стал богаче на 179 миллионов долларов), глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг (на 404,8 миллиона долларов). Михаил Прохоров увеличил свой капитал на 303,7 миллиона долларов, Михаил Фридман - на 185,9 миллиона долларов, Роман Абрамович - на 52,6 миллиона долларов, а Герман Хан - на 118,8 миллиона долларов. Богаче с начала года также стали Алексей Кузьмичев - на 88,3 миллиона долларов, Дмитрий Рыболовлев - на 39,8 миллиона долларов, Леонид Михельсон - на 348,9 миллиона долларов, пишет 1prime.ru..

Согласно данным BBI, совокупное состояние 28 российских миллиардеров увеличилось с момента избрания Дональда Трампа президентом США на 10,5%, или на 24,4 миллиарда долларов, до 256 миллиардов долларов. Напомним, Трамп в ноябре одержал победу на президентских выборах США, он вступил в должность 20 января.

 * - индекс «BBI» рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчётностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчёт осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

 

 

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