Уголь раздора

Открытое акционерное общество «Мурманское морское пароходство» в связи с размещением в интернете и СМИ информации об обращении ООО «Арктическая горная компания» с исковым заявлением к пароходству, официально сообщает следующее:

«Общество с ограниченной ответственностью «Арктическая горная компания» (ООО «АГК») в отсутствие объективных предпосылок обратилось с иском о возврате, якобы, неотработанного аванса и расторжении договора № 1521 от 03 декабря 2015 года на перевозку судами ОАО «ММП» в течение пяти лет всего добываемого ООО «АГК» угля.

Право на обращение в суд гарантировано действующим законодательством даже в том случае, когда истцы злоупотребляют правами, а исковые требования надуманны и (или) не обоснованы. Определением от 13 января 2017 года, суд оставил исковое заявление ООО «АГК» без движения в связи с существенными пороками иска, обязав истца устранить ряд недостатков. Определение суда со стороны ООО «АГК» не исполнено. Вместе с тем вопреки действующему процессуальному законодательству, арбитражный суд исковое заявление принял к производству, в связи с чем ОАО «ММП» поставлено перед необходимостью предпринимать меры по оспариванию действий суда.

В свою очередь ОАО «ММП» вынуждено воспользоваться правом, предоставленным перевозчику Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации и требовать от ООО «АГК» оплаты половины всей суммы фрахта, причитающейся перевозчику по договору, от исполнения которого грузовладелец фактически отказался.

В целях соблюдения досудебной процедуры подачи встречного искового заявления, ОАО «ММП» направлена претензия в ООО «АГК» на сумму 296932000 (двести девяносто шесть миллионов девятьсот тридцать две тысячи) долларов США. Встречное исковое заявление, включающее требование о взыскании указанной суммы, будет подано в установленном порядке».