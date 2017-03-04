Уголовное дело возбуждено по результатам доследственной проверки по факту массового отравления детей, посещавших детский сад № 36 населенного пункта Титан

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области по результатам доследственной проверки по факту массового отравления детей, посещавших детский сад № 36 населенного пункта Титан Кировского района Мурманской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающей требованиям безопасности).

По данным следствия, 3 марта 2017 года с признаками пищевого отравления в ГОБУЗ «Апатистко-Кировская центральная городская больница» обратились 21 воспитанник детского сада с признаками пищевого отравления, этимология которого выясняется. Все дети обслужены амбулаторно, в настоящее время их состояние удовлетворительное.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы, допрошены работники детского сада, обеспечивающие питание детей. Расследование уголовного дела продолжается.